Завершилась очередная школа журналистики

В рамках школы журналистики авторы подготовили четырнадцать материалов, в том числе в формате видеоопроса и подкаста. Все авторы получили подарки от редакции Delfi и дипломы о завершении школы.

„Большая радость видеть такой успех школы журналистики! Я очень надеюсь, что принимавшие участие в проекте авторы продолжат работу над своими материалами и в будущем, - рассказала менеджер проекта Ая Якимова. - Для нашего Балтийского центра развития СМИ всегда особенно радостно видеть, как выпускники проекта продолжают свой путь в профессиональной журналистике. Большое спасибо команде Delfi за их чуткий и внимательный подход к начинающим авторам“.

„С помощью школы журналистики мы обзавелись целым рядом интересных и самобытных авторов, - констатирует главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. - Их свежие идеи, которые мы воплощали на страницах портала, нашли поддержку и у наших читателей. Многие юные - по крайней мере с точки зрения опыта в профессии - журналисты прогрессировали на глазах. Не сомневаюсь, что их имена вы будете видеть над статьями Delfi все чаще“.

В программу школы журналистики входили бесплатные онлайн-семинары, экскурсия по редакции СМИ в Латвии, Литве, Эстонии, а также менторинг от редакции. Самые активные участники получили стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.

Цель интенсива – познакомить активных жителей стран Балтии с миром современной журналистики Литвы, Эстонии и Латвии.