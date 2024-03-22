Мясной продукт, признанный в 2024 году лучшим, из-за принципиальной ошибки лишили титула

В конкурсе могут участвовать изделия, которые произведены только в Эстонии. Как выяснилось в ходе проверки, колбаса „Салями с трюфелем“ предприятия Maag Eesti частично произведена в Латвии. „Каким бы хорошим ни был продукт, правила конкурса не должны нарушаться. Мы приносим извинения другим участникам конкурса“, - сказал председатель оценочной комиссии конкурса Райн Кулдъярв.

Лучшие продукты питания Эстонии

В ходе конкурса, проходившего 20 и 21 марта, оценочная комиссия удостоила серебряного знака 11 продуктов питания, которые поборются за титул „Лучший продукт питания Эстонии“. Победитель определится 16 апреля в ходе конкурса, который организует Союз пищевой промышленности Эстонии.

В ходе организуемого Союзом пищевой промышленности ежегодного конкурса, вдохновляющего производителей на то, чтобы развивать свою продукцию, потребителям представляют новые изделия.

Победители Лучшее рыбное изделие Эстонии 2024 Лучший мясной продукт Эстонии 2024 Лучшее хлебобулочное изделие Эстонии 202 Лучшее кондитерское изделие Эстонии 2024 Лучший молочный продукт Эстонии 2024 Лучший овощной продукт Эстонии 2024 Лучший готовый продукт Эстонии 2024 Лучший соус Эстонии 2024 Лучший фруктовый продукт Эстонии 2024 Лучший десерт Эстонии 2024 Лучшее детское питание Эстонии 2024

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