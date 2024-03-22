Экономика
22.03.2024, 17:15

Мясной продукт, признанный в 2024 году лучшим, из-за принципиальной ошибки лишили титула

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Maaleht
Предприятие Chef Lunden славится своими паштетами. Хотя на фото паштет из говяжьей печени, лучшим мясным продуктом признан паштет из свиной печени.
Предприятие Chef Lunden славится своими паштетами. Хотя на фото паштет из говяжьей печени, лучшим мясным продуктом признан паштет из свиной печени.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Как выяснилось в ходе дополнительной проверки, мясной продукт, признанный лучшим продуктом 2024 года, не соответствовал условиям конкурса. Серебряный знак лучшего мясного продукта получил паштет из свиной печени предприятия Lunden Food.

В конкурсе могут участвовать изделия, которые произведены только в Эстонии. Как выяснилось в ходе проверки, колбаса „Салями с трюфелем“ предприятия Maag Eesti частично произведена в Латвии. „Каким бы хорошим ни был продукт, правила конкурса не должны нарушаться. Мы приносим извинения другим участникам конкурса“, - сказал председатель оценочной комиссии конкурса Райн Кулдъярв.

Лучшие продукты питания Эстонии

В ходе конкурса, проходившего 20 и 21 марта, оценочная комиссия удостоила серебряного знака 11 продуктов питания, которые поборются за титул „Лучший продукт питания Эстонии“. Победитель определится 16 апреля в ходе конкурса, который организует Союз пищевой промышленности Эстонии.

В ходе организуемого Союзом пищевой промышленности ежегодного конкурса, вдохновляющего производителей на то, чтобы развивать свою продукцию, потребителям представляют новые изделия.

Победители

Лучшее рыбное изделие Эстонии 2024

Форель на шпажках с овощами в красном маринаде предприятия Saare Kala Tootmine OÜ .

Лучший мясной продукт Эстонии 2024

Паштет из свиной печени Lunden Food OÜ.

Лучшее хлебобулочное изделие Эстонии 202

Багет с жареным луком Fazer Eesti OÜ.

Лучшее кондитерское изделие Эстонии 2024

Жевательные конфеты Orkla Eesti AS Kalev

Лучший молочный продукт Эстонии 2024

Кефирный напиток Hellus с манго, абрикосом, авокадо предприятия Tere AS.

Лучший овощной продукт Эстонии 2024

Кимчи из белокочанной капусты предприятия Kadarbiku Köögivili OÜ.

Лучший готовый продукт Эстонии 2024

Овсяные блины с апельсиновой цедрой предприятия Saarioinen Eesti OÜ .

Лучший соус Эстонии 2024

Сырный соус предприятия Saaremaa Piimatööstuse Mo Saaremaa.

Лучший фруктовый продукт Эстонии 2024

Пюре из чернослива Salvesti PÕNN предприятия Salvest.

Лучший десерт Эстонии 2024

Глазированный ванильный батончик из тофу предприятия Tere AS Deary.

Лучшее детское питание Эстонии 2024

Молочная зерновая каша с фруктами PÕNN предприятия Salvest.

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