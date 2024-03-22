Мясной продукт, признанный в 2024 году лучшим, из-за принципиальной ошибки лишили титула(2)
Как выяснилось в ходе дополнительной проверки, мясной продукт, признанный лучшим продуктом 2024 года, не соответствовал условиям конкурса. Серебряный знак лучшего мясного продукта получил паштет из свиной печени предприятия Lunden Food.
В конкурсе могут участвовать изделия, которые произведены только в Эстонии. Как выяснилось в ходе проверки, колбаса „Салями с трюфелем“ предприятия Maag Eesti частично произведена в Латвии. „Каким бы хорошим ни был продукт, правила конкурса не должны нарушаться. Мы приносим извинения другим участникам конкурса“, - сказал председатель оценочной комиссии конкурса Райн Кулдъярв.
Лучшие продукты питания Эстонии
В ходе конкурса, проходившего 20 и 21 марта, оценочная комиссия удостоила серебряного знака 11 продуктов питания, которые поборются за титул „Лучший продукт питания Эстонии“. Победитель определится 16 апреля в ходе конкурса, который организует Союз пищевой промышленности Эстонии.
В ходе организуемого Союзом пищевой промышленности ежегодного конкурса, вдохновляющего производителей на то, чтобы развивать свою продукцию, потребителям представляют новые изделия.
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