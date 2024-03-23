Японка Сакамото - первая фигуристка за 56 лет, выигравшей три чемпионата мира подряд! Петрыкина заняла 16-е место(1)
В ночь с 22 на 23 марта женщины выступили с произвольными программами на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале. Победительницей стала японская фигуристка Каори Сакамото с результатом 222,96 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито – 212,16 балла. Замкнула тройку представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён (203,59 балла).
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла третий чемпионат мира в карьере.
Она побеждала на трех последних турнирах. Последний раз такое удавалось американке Пегги Флеминг, которая взяла три титула подряд в период с 1966-го по 1968-й.
По количеству побед на чемпионатах мира Сакамото сравнялась с японкой Мао Асада, нидерландкой Шаукье Дейкстра, венгеркой Опикой фон Мерай-Хорват и Флеминг.
Эстонию в женском одиночном катании представляли Нина Петрыкина и Натали Лангербаур.
Обе девушки блестяще справились со своими задачами в короткой программе: Нина Петрыкина набрала 66.23 балла и заняла промежуточное 7-е место, а Натали Лангербаур получила от судей 53.81 балла, заняла промежуточное 24-е место и выполнила свою задачу - прошла в произвольную программу.
„Это мой первый чемпионат мира. Я сегодня довольно сильно нервничала перед прокатом, но как только пошла музыка, все стало как надо“, - отметила Натали.
Первой из наших девушек на лед выходила Натали. Дебютантка соревнований такого уровня справилась с программой и набрала 105.74 балла за произвольную, в сумме - 159.55 балла и итоговое 21-е место.
„Чемпионат мира получился удачным, он запомнится мне двумя почти чистыми прокатами, а это и была моя главная цель здесь. Это по-настоящему бесценный опыт для моей будущей спортивный карьеры, я столькому тут научилась“, - сказала Натали сразу после проката корреспонденту Майе Багрянцевой специально для Delfi.
Нина Петрыкина расплакалась в микст зоне после проката. Спортсменка упала в начале программы, затем допустила несколько помарок, но боролась до конца. Итог - 110.30 балла за произвольную, 176.53 - в сумме и итоговое 16-е место.
„Я очень расстроена, потому что была хорошо готова - и каждую тренировку катала чисто. Травма моя тут ни при чем, я должна была откататься чисто“, - сказала Нина после проката..
Монреаль, Канада
Женщины
Итоговое положение
1. Каори Сакамото (Япония) – 222,96
2. Изабо Левито (США) – 212,16
3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 203,59
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 200,25
5. Кимми Репонд (Швейцария) – 196,02
6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 195,48
7. Моне Чиба (Япония) – 195,46
8. Хана Йошида (Япония) – 194,93
9. Ливия Кайзер (Швейцария) – 187,24
10. Эмбер Гленн (США) – 186,53
11. Екатерина Куракова (Польша) – 184,76
12. Ю Ен (Южная Корея) – 183,35
13. Анастасия Губанова (Грузия) – 182,42
14. Ольга Микутина (Австрия) – 177,76
15. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 177,46
16. Нина Петрыкина (Эстония) – 176,53
17. Лорин Шильд (Франция) – 172,90
18. Маделин Скизас (Канада) – 171,78
19. Йозефин Тальегард (Швеция) – 167,47
20. Сарина Йоос (Италия) – 167,04
21. Натали Лангербаур (Эстония) – 159,55
22. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй) – 157,83
23. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 147,13
24. Нелла Пелконен (Финляндия) – 145,45
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