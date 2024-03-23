Японка Сакамото - первая фигуристка за 56 лет, выигравшей три чемпионата мира подряд!

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла третий чемпионат мира в карьере.

Она побеждала на трех последних турнирах. Последний раз такое удавалось американке Пегги Флеминг, которая взяла три титула подряд в период с 1966-го по 1968-й.

По количеству побед на чемпионатах мира Сакамото сравнялась с японкой Мао Асада, нидерландкой Шаукье Дейкстра, венгеркой Опикой фон Мерай-Хорват и Флеминг.

Эстонию в женском одиночном катании представляли Нина Петрыкина и Натали Лангербаур.

Обе девушки блестяще справились со своими задачами в короткой программе: Нина Петрыкина набрала 66.23 балла и заняла промежуточное 7-е место, а Натали Лангербаур получила от судей 53.81 балла, заняла промежуточное 24-е место и выполнила свою задачу - прошла в произвольную программу.

„Это мой первый чемпионат мира. Я сегодня довольно сильно нервничала перед прокатом, но как только пошла музыка, все стало как надо“, - отметила Натали.

Первой из наших девушек на лед выходила Натали. Дебютантка соревнований такого уровня справилась с программой и набрала 105.74 балла за произвольную, в сумме - 159.55 балла и итоговое 21-е место.

„Чемпионат мира получился удачным, он запомнится мне двумя почти чистыми прокатами, а это и была моя главная цель здесь. Это по-настоящему бесценный опыт для моей будущей спортивный карьеры, я столькому тут научилась“, - сказала Натали сразу после проката корреспонденту Майе Багрянцевой специально для Delfi.

Нина Петрыкина расплакалась в микст зоне после проката. Спортсменка упала в начале программы, затем допустила несколько помарок, но боролась до конца. Итог - 110.30 балла за произвольную, 176.53 - в сумме и итоговое 16-е место.

„Я очень расстроена, потому что была хорошо готова - и каждую тренировку катала чисто. Травма моя тут ни при чем, я должна была откататься чисто“, - сказала Нина после проката..

Монреаль, Канада

Женщины

Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) – 222,96

2. Изабо Левито (США) – 212,16

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 203,59

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 200,25