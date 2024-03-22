„Крым ваш, а чей Белгород?“ Как белгородцы переживают новые ежедневные обстрелы и почему чувствуют себя брошенными

Обстрелы теперь происходят по расписанию, заметили белгородцы. Самый ранний начинается в 8.00, затем — короткое затишье до полудня и новый обстрел около часа дня. Следующее спокойное окно длится тоже недолго, и уже в районе 17 часов в городе и окрестностях снова объявляют ракетную опасность. Последний обстрел, как правило, происходит в девять вечера.

Все это время Россия обстреливает Украину, и ее атаки в последние дни также усилились. В ночь на 22 марта российские военные осуществили массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. А накануне, после более чем месячного перерыва, Россия нанесла мощный ракетный удар по Киеву.

Белгородское издание Fonar.tv ведет подсчет погибших от обстрелов: первое имя в этот список добавили в мае 2022 года, сейчас в нем 129 человек.

«Переломным моментом стал предновогодний обстрел 30 декабря , — говорит она. — Пришло понимание, что ответы за российские обстрелы усиливаются, нарастают. Этот бумеранг насилия „отсюда — сюда“ становится все больше и больше. Все менее безопасно становится даже находиться у себя дома».

Российский президент Владимир Путин пока только передал белгородцам «слова благодарности и восхищения». Жители региона рассказывают, что чувствуют себя брошенными, и жалуются на отсутствие помощи.

Белгород и ближайшие населенные пункты обстреливают от трех до шести раз в день. Улицы города почти опустели: люди остаются дома, если могут работать удаленно, чтобы переждать ракетные обстрелы в собственных укрытиях. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил эвакуацию детей — всего в другие регионы могут перевезти 9 тысяч детей.

„Сейчас у людей чистая незамутненная злость, у кого-то ненависть, ярость“, — говорит Станислав. При этом он подчеркивает, что сам испытывает злость только по отношению к тем, „кто отдает приказы по обе стороны“. „Я очень эмпатичный человек и переживаю не только за Белгород, но и пишу друзьям из Украины, чтобы узнать, как они, — говорит он. — Но теперь уровень моей эмпатии значительно снизился“

„После предновогоднего обстрела стало окончательно ясно, что бьют не по военным объектам, как заявляют, — говорит Станислав, — и прилетает по фитнес-центру, в район базы отдыха, по магазину мебельной техники“. На самом деле украинские военные вообще не комментируют удары по российской территории.

30 декабря — на следующий день после одного из крупнейших российских ударов по украинским городам — Белгород попал под обстрел, который власти тогда назвали самым тяжелым по последствиям с начала войны. Всего погибли 25 человек, в том числе пять детей, более 100 жителей пострадали. Одним из наиболее пострадавших районов стала городская площадь, где в середине дня было особенно многолюдно — жители делали покупки для новогоднего вечера.

До конца декабря белгородцы в основном с пониманием относились к действиям ВСУ, рассказывает Станислав. По его словам, местные жители понимали, что украинские военные устраивают обстрелы в ответ на действия российской армии, что таким образом Украина пытается защитить или вернуть себе свои территории.

Станислав говорит, что в Белгороде царят „ожесточенность и цинизм“. „Мы стали пусты внутри, выгорели и уже не так остро реагируем“, — говорит он.

За все время атак — они начались в регионе вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину — белгородцы научились, как и другие жители прифронтовых территорий, определять по звуку, что именно запущено военными.

„К этому времени успеваешь вернуться домой с работы“, — говорит Арина, жена Станислава, но это замечание не помогает скрыть тревогу в голосе.

Ситуация резко ухудшилась за неделю перед выборами. С 12 по 15 марта российское Минобороны отчитывалось о срыве попыток диверсантов прорваться на приграничную территорию Белгородской и Курской областей.

После второго крупнейшего по последствиям обстрела Белгорода — 15 февраля, когда погибли семь человек и пострадали 19 — в городе было в целом спокойно. Прилеты случались, но не чаще, чем раньше.

Белгородцы уезжают в основном в ближайшие города — Воронеж или Липецк — так удобнее при первой же возможности вернуться домой. Но пока обстрелы не прекращаются.

Станислав и Арина надеются провести в отъезде не дольше нескольких недель и затем вернуться домой. „Но будем смотреть по ситуации, — добавляет Станислав. — Все мои знакомые, которые уехали, сейчас живут в таком же режиме — ориентируются по обстоятельствам“.

В субботу, 16 марта, Станислав и Арина собрали самые необходимые вещи и вместе с детьми уехали на юг к своим друзьям. Выйдя из машины после долгой дороги, Станислав заплакал — от того, что ему пришлось покинуть дом, от тревожной неизвестности впереди, от усталости. „Я понял, что уже не выдерживаю. Было очень больно“, — вспоминает он.

„Когда идет залп из 12 ракет, девять успевают сбить, а три все равно прилетают, — говорит Станислав. — Страшно всегда, к этому нельзя привыкнуть. Если пронесло один раз, не факт, что пронесет в следующий“.

Следующим утром Арина сказала Станиславу, что пришло время уезжать из Белгорода. Все это время они надеялись, что смогут остаться дома и дождаться прекращения обстрелов. Станислав только недавно обсуждал с близким другом тему отъезда — тот говорил ему, что у него есть возможность уехать, но он не хочет и будет держаться до последнего. Несколько дней назад он уехал.

„Эта ситуация стала соломинкой, которая сломала спину верблюда, — говорит Станислав. — Слишком близко. Когда в очередной раз пришлось ночевать с детьми в коридоре, уже никакой надежды не осталось“.

15 марта друг Станислава был тяжело ранен в результате обстрела. Он находился на парковке во время ракетного удара. Мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.

„Услышал реактивный двигатель и посмотрел украинские телеграм-каналы — у них оповещение о воздушной тревоге и опасности прилета, — говорит Дмитрий. — Сразу понятно, что это за самолет и для чего тут летает“.

Сразу после голосования молодые люди уехали из города к родителям — в село Скородное в 85 километрах к северо-востоку от Белгорода, там они провели несколько дней. „Это более отдаленный от границы населенный пункт, но оказалось, что и там неспокойно, — рассказывает София. — Постоянно летают самолеты очень низко — это гул, шум“.

В субботу 16 марта Дмитрий вместе с женой Софией вышли из дома впервые почти за неделю, чтобы проголосовать на ближайшем участке. На фоне постоянных обстрелов у них выработались даже правила пешеходного движения: нужно стараться идти так, чтобы „на стороне Харькова“ рядом с тобой были дома или другие ограждения. Так ниже вероятность получить ранение, считают они. „Может быть, мы стали почти как параноики в этом плане“, — говорит София.

В дни, когда проходили президентские выборы, город напоминал раннее утро 1 января — настолько мало людей было на улицах, заметил Дмитрий. Парковки опустели на треть — люди старались уехать из города хотя бы на выходные.

Параллельно начались ежедневные и частые обстрелы Белгорода. „Такие пиковые дни, наверное, самые запоминающиеся были в четверг и пятницу [14 и 15 марта] — сирена работала минимум 4-5 раз в день. До этого такого не было, даже когда были жуткие прилеты“, — рассказывает житель Белгорода Дмитрий.

Основные бои развернулись на подступах к городу Грайворон, где находится пограничный отряд. Минобороны заявило, что убиты были 550 украинских военных, уничтожены 16 танков и 19 бронемашин, но независимого подтверждения этой информации нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек и не менее 20 раненых после нападения на границе.

Торговые центры закрылись еще на прошлой неделе, а несколько дней назад приостановили работу почти все курьерские сервисы — правда, некоторые магазины доставляют продукты самостоятельно. В сети иногда появляются сообщения, что в Белгороде заканчиваются продукты, но все жители, с которыми поговорила Би-би-си, подчеркивают, что дефицита нет. Некоторые кафе и рестораны сократили часы работы или закрылись.

Со среды 20 марта и до конца недели власти объявили каникулы для школьников из Белгорода, приграничных населенных пунктов и Яковлевского района на западе области. Студенты учатся из дома, преподаватели тоже ведут занятия дистанционно.

Марина рассказывает, что обстрелы последней недели „остановили жизнь“ в городе. „Бьют по различным частям города, и угадать, куда прилетит в следующий раз, невозможно, — говорит она. — Нам очень тревожно. Страшно выйти на улицу. Почти после каждого обстрела есть пострадавшие и разрушения“.

После интенсивных обстрелов Белгород внешне почти опустел. Люди старались уехать — снять жилье в других регионах или пожить у близких. Оставшиеся же в городе стараются не выходить из дома.

Жительница Белгорода Елизавета сомневается, что усиление обстрелов в последнюю неделю связано с выборами президента. „Если это связано с выборами, то почему атаки продолжаются сейчас? — отмечает она. — Многим людям удобно верить в то, что это связано с выборами, чтобы повторять: „Нас хотят сломить“. Но выборы прошли, а обстрелы продолжаются“.

Результаты выборов по Белгородской области их очень разочаровали. То, что Путин набрал большинство голосов, их не удивило, но итоговый результат в 90,66% голосов за действующего президента они считают откровенно „нарисованным“. Позиция Путина по отношению к войне полностью исключает надежду на скорое мирное урегулирование конфликта — в его выступлениях сейчас даже не фигурирует тема возвращения к мирным переговорам, замечает София.

Дмитрий и София вернулись домой в Белгород с ощущением, что безопасных мест в регионе больше нет.

Ксению очень беспокоит необходимость ходить на работу в условиях смертельной опасности. Ее тревожность только усилилась из-за того, что снаряды часто попадают в торговые центры и другие общественные места — так, в феврале среди погибших были посетители торгового центра на улице Плеханова. „То, что прилетит в магазин, никого не волнует, — говорит она. — Ближайшие магазины из-за угрозы ракетной опасности закрывают на несколько часов раньше или вовсе не открывают, а у нас — умрите, но работайте“.

Ксения работает в продуктовом магазине и вынуждена ездить на работу почти каждый день, кроме нескольких выходных. На остановке она вместе с другими горожанами иногда по несколько часов ждет автобус — при потенциальной ракетной опасности работа транспорта останавливается. С января некоторые остановки в Белгороде обложили мешками с песком и бетонными блоками, чтобы защитить людей при обстреле.

„Тут еще хлеще теперь стало, — описывает она жизнь после переезда. — И мы на изводе. Уже думаем, может быть, уехать — но куда? Здесь работа, дети и внуки. Уедешь куда — убьют там. Лучше уж на родной земле. Живем в страхе“.

Ксения живет на окраине города — она вместе с мужем переехала туда совсем недавно из белгородского Шебекино, который почти с самого начала полномасштабной войны подвергается сильнейшим обстрелам. Ксения надеялась, что в новом месте она окажется в безопасности, но, по ее словам, в доме „начали отходить стены“ — так сильно дрожит здание во время обстрелов.

Несмотря на регулярные сигналы ракетной опасности, не все работодатели ввели удаленный режим, и многим белгородцам приходится каждый день ездить на работу, буквально заставая на улице первые оповещения о возможном обстреле. „Сегодня [21 марта] у меня муж только вышел из дома, и начался обстрел, — рассказывает Полина. — Благо, он не успел далеко отойти“.

„На душе так же пусто, как и на улицах города, — говорит Елизавета. — Ты просто находишься в каком-то смятении“.

„Видишь это все — и накрывает такое чувство одиночества. Очень угнетающая обстановка. Смотришь на воронки от взрывов. Вы видели, как червячок грызет яблоко? Их краешки выглядят так, как будто черви так же погрызли асфальт вокруг. Это жутко“.

Сходить в магазин за продуктами — это сейчас почти единственная причина для многих белгородцев выйти на улицу и как можно скорее вернуться домой. Безлюдные улицы вызывают смешанные чувства, рассказывает Дарина.

Как белгородцы пытаются привлечь внимание властей и россиян к обстрелам своей территории

Жители Белгорода подчеркивают, что на территории России уже два года — первые обстрелы области начались весной 2022 года — идет война. И речь не о тех районах, которые российские власти считают своими „новыми территориями“, а о приграничном регионе. Новости из Белгородской области, по ощущениям местных, как будто не интересуют „остальную“ Россию.

Собеседники Би-би-си рассказали, что психологическое состояние многих жителей Белгорода и области кардинально изменилось за эти годы.

Так Дмитрий и София около полугода назад начали принимать антидепрессанты. Дмитрию диагностировали клиническую депрессию средней тяжести. „Мне это так несвойственно, — делится он. — Я всю жизнь такой активный, есть проблемы — нахожу множество вариантов решений. А потом понял, что не могу просто мысли в кучу собрать. У меня такой ступор. Мечты? Это что такое — мечты? Планирование будущего? Тут непонятно, что будет завтра“.

По словам Дмитрий, его знакомый родом из Луганской области, постоянно проживавший в Белгороде, недавно вернулся на свою родину, считая, что сейчас там спокойнее.

Полина отмечает, что некоторые белгородцы уже привыкли к обстрелам, но она сама не может этого сделать. „У меня появилась очень сильная тревожность. Меня трясет каждый раз после очередного обстрела — это страшные звуки, взрывы, — рассказывает она. — Даже в глухой ванной, где нет окон, трясутся стены и все громыхает. Кажется, что оно прям где-то рядом с тобой, хотя потом узнаешь, что упало совсем в другом районе города“.

Елизавета рассказывает, что многие ее знакомые ощущают сейчас „нерушимость спокойствия“ — чем чаще обстрелы, тем они как будто спокойнее.