Без мыла в урну. Результаты голосования в России были сфабрикованы и противоречат настроениям россиян

На концерт явился Путин, а побежденные “соперники” прилюдно признали его победу. Однако, как показывают независимые исследования и данные экзит-полла, полученные независимыми российскими исследователями, Владимир Путин не победил даже в первом туре. Напряжение и протесты в российском обществе будут расти, прогнозируют опрошенные Delfi российские оппозиционные политики и эксперты.

“Эти выборы были беспрецедентными по масштабам подтасовок. Не менее трети голосов за Путина были приписаны”, - говорит Роман Удот. Он много лет занимается наблюдением за подсчетом голосов на российских выборах. Роман - бывший сопредседатель движения независимых наблюдателей “Голос” в изгнании. Это движение было запрещено в России в 2021 году, а его основатель Григорий Мельконянц с августа прошлого года находится в тюрьме.