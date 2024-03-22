22.03.2024, 20:04
Без мыла в урну. Результаты голосования в России были сфабрикованы и противоречат настроениям россиян
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Электоральная процедура, прошедшая в России в прошедшие выходные, по официальным данным принесла Владимиру Путину даже больший процент голосов, чем предполагалось - 87,28% при рекордной явке в 77,44%. Следом за голосованием, российские власти провели в Москве на Красной площади концерт, чтобы продемонстрировать „всенародную поддержку режима“, пишет Delfi.lv.
На концерт явился Путин, а побежденные “соперники” прилюдно признали его победу. Однако, как показывают независимые исследования и данные экзит-полла, полученные независимыми российскими исследователями, Владимир Путин не победил даже в первом туре. Напряжение и протесты в российском обществе будут расти, прогнозируют опрошенные Delfi российские оппозиционные политики и эксперты.