Самым тяжелым зимним месяцем для водителей стал январь

Чаще всего, в 585 случаях, помощь требовалась в связи с технической поломкой автомобиля и буксировкой, причем в 17 случаях это был электромобиль. Далее следовали помощь при запуске двигателя (486 случаев) и дорожно-транспортные происшествия (208 случаев). Электромобили отказывались заводиться всего четыре раза. Самым сложным месяцем вновь стал январь, когда помощь при запуске двигателя понадобилась 342 раз, а при технических поломках и буксировке – 295 раз. В январе заводиться не захотели три электромобиля, а помощь при технической неисправности или в буксировке потребовались 11 электрическим машинам. В феврале чаще всего требовалась помощь в связи с дорожно-транспортными происшествиями (81 раз), два случая касались электромобилей.

„Поводом для помощи при запуске чаще всего является разрядившийся аккумулятор. Особенно плохо на аккумуляторе сказываются короткие поездки в пределах города, когда генератор не успевает его достаточно зарядить. Поэтому, когда есть возможность, стоит совершать более длительные поездки и посещать несколько мест сразу“, - посоветовал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По мнению Ярва, множество дорожно-транспортных происшествий произошло из-за неудачного сочетания сложных дорожных условий, часто имевших место прошлой зимой, и излишней самоуверенности автомобилистов: „Вне зависимости от времени года в сложных дорожных и погодных условиях водитель должен выбирать безопасный стиль вождения и скорость, а также помнить, что максимально разрешенная скорость действует только в хороших условиях“.