Самым тяжелым зимним месяцем для водителей стал январь
Прошлой зимой клиентам PZU Kindlustus автопомощь потребовалась в 1520 случаях. Самым тяжелым месяцем стал январь – он оказался холоднее среднего более чем на три градуса, и тогда автопомощь вызывали 810 раз. В декабре и феврале количество вызовов автопомощи было более или менее равным – 369 и 341 соответственно.
Чаще всего, в 585 случаях, помощь требовалась в связи с технической поломкой автомобиля и буксировкой, причем в 17 случаях это был электромобиль. Далее следовали помощь при запуске двигателя (486 случаев) и дорожно-транспортные происшествия (208 случаев). Электромобили отказывались заводиться всего четыре раза. Самым сложным месяцем вновь стал январь, когда помощь при запуске двигателя понадобилась 342 раз, а при технических поломках и буксировке – 295 раз. В январе заводиться не захотели три электромобиля, а помощь при технической неисправности или в буксировке потребовались 11 электрическим машинам. В феврале чаще всего требовалась помощь в связи с дорожно-транспортными происшествиями (81 раз), два случая касались электромобилей.
„Поводом для помощи при запуске чаще всего является разрядившийся аккумулятор. Особенно плохо на аккумуляторе сказываются короткие поездки в пределах города, когда генератор не успевает его достаточно зарядить. Поэтому, когда есть возможность, стоит совершать более длительные поездки и посещать несколько мест сразу“, - посоветовал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.
По мнению Ярва, множество дорожно-транспортных происшествий произошло из-за неудачного сочетания сложных дорожных условий, часто имевших место прошлой зимой, и излишней самоуверенности автомобилистов: „Вне зависимости от времени года в сложных дорожных и погодных условиях водитель должен выбирать безопасный стиль вождения и скорость, а также помнить, что максимально разрешенная скорость действует только в хороших условиях“.
Зимой машины также порой застревают в снегу. В январе в PZU Kindlustus поступило 29 уведомлений о том, что машина увязла в снегу и ей нужна помощь. В феврале таких случаев было девять, а в декабре – всего шесть, один из которых связан с электромобилем. „Лучшая профилактика застревания в снегу – следовать рекомендациям метеослужбы, то есть, если из-за метели рекомендуется отложить поездку, стоит это сделать“, - добавил Ярв.