22.03.2024, 17:45
МНЕНИЕ | Матч Эстония-Польша заставил страдать всех. Тренер, о чем ты думал?
Сборная Эстонии по футболу находится в глубоком кризисе
ФОТО: | Delfi Meedia
После поражения со счетом 1:5 от Польши в плей-офф отбора чемпионата Европы сборная Эстонии должна задуматься о переменах, потому что так больше продолжаться не может.
Перед стартовым свистком эстонские игроки собрались в круг для предыгрового ритуала, чтобы зарядиться эмоционально. Но что-то пошло не так, поскольку эстонские футболисты сразу же оказались под сильным давлением перед 53 868 зрителями на стадионе в Варшаве.