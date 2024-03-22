МНЕНИЕ | Матч Эстония-Польша заставил страдать всех. Тренер, о чем ты думал?

Перед стартовым свистком эстонские игроки собрались в круг для предыгрового ритуала, чтобы зарядиться эмоционально. Но что-то пошло не так, поскольку эстонские футбол исты сразу же оказались под сильным давлением перед 53 868 зрителями на стадионе в Варшаве.

Да, можно все спихнуть на красную карточку, но до этого Эстония не провела ни одной осмысленной атаки, на Эстонию оказывалось давление, и в тот момент мы уже проигрывали. За такие моменты несет ответственность главный тренер, который должен реагировать на пропущенный гол. Однако мы продолжали обороняться и бегать за мячом как собачки. Это, конечно, заметили и соперники, которые после разгрома нашей сборной, разразились заголовками вроде „Эстония мужественно оборонялась“.