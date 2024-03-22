ЧМ-2024: Американцы лидируют после ритм-танца, эстонский дуэт в произвольную не прошел(3)
22 марта танцевальные дуэты выступили на ЧМ по фигурному катанию с ритм-танцами. По итогам представления ритм-танцев промежуточными лидерами соревнований стали действующие чемпионы мира - американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - на втором месте, а Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады - забрали малую бронзу чемпионата.
Эстонию в танцах на льду представила французско-эстонская танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. За свой прокат ребята получили 57.09 балла и на этом завершают свое выступление на чемпионате мира на итоговом 33-м месте. Из 36 пар в произвольную прошли 20 лучших дуэтов.
Шведский фигурист Николай Майоров ровно год назад перешёл из одиночного катания в танцы. В соцсетях Николай рассказал, что всегда хотел попробовать себя в других видах фигурного катания. Но не это оказалось определяющим в решении перейти в танцы. У него травма, которая не даёт возможности ему прыгать. И в этом году он на чемпионате мира! Со своей партнершей Николай занимает итоговое 28 место.
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 90,08
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 87,52
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,51
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,60
5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 82,30
6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 80,99
7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,01
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,26
9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,89
10. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 75,79
11. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,74
12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 74,46
13. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 73,05
14. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 71,89
15. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 71,81
16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 71,44
17. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,66
18. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 68,25
19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 68,04
20. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 66,92
21. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 66,39
22. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 65,86
23. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 65,21
24 Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 64,59
25. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 63,64
26. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 63,30
27. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 62,76
28. Милла Рууд Ритан – Николай Майоров (Швеция) – 61,13
29. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 59,16
30. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай) – 58,80
31. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 58,52
32. Джина Зендер - Беда Леон Зибер (Швейцария) - 58.19
33. Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) - 57.09
34. Оливия Оливер - Филип Бояновски (Польша) - 54.19
35. Ханна Якукс - Алессио Гали (Нидерланды) - 51.99
36. Эдриен Кархарт - Александр Колосовский (Азербайджан) - 49.56
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