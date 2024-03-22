ОБЗОР | „Эстонский футбол похож на эстонское правительство“. Как в Эстонии отреагировали на поражение от Польши

Многие пользователи эстонского портала Delfi были разгневаны и опечалены таким результатом матча.

„Эстонский футбол похож на эстонское правительство. Пока на вершине находятся те, кого вы считаете всезнайками, ничего не изменится. Честно говоря, я не помню, чтобы сборная Эстонии была настолько невыразительной, как при нынешнем главном тренере.

Но „жилетка“ [намек на Похлака] говорит, что у нас есть видение, а все идет, к сожалению, по одному и тому же пути. Ладно, „жилетка“ уже не понимает. Но у главного тренера должно быть хоть какое-то чувство чести. Но что ж, зарплата идет, и все хорошо. Удручающая игра сборной и оценка 1, хотя этого тоже много“.

„Зачем вообще продвигать этот футбол в Эстонии. Келли Сильдару и Контавейт более талантливы. Зачем размышлять на тему, в которой не имеем никакой компетенции? Зачем ехать играть против Польши и тратить время и силы поляков? Какой смысл в этом занятии?“

„Выбросьте эту сборную, нам не нужен футбол в Эстонии“.

„Боже, почему они не отправили женскую команду? Игра была бы лучше“.

„Я не понимаю, зачем этот Васильев вообще поехал, если было известно, что он не будет играть, или чтобы напугать соперников?“

„Если бы Клаван не пришел на помощь, счет был бы 10:1“.

„Вполне логичный результат, учитывая последние игры. Или кто-то ожидал победы?“

„Костя, Зенёв и другие старики на скамейке запасных. Начнем с омоложения, обновим состав и, конечно, новый главный тренер. Позитивно, что забили гол и гимн спели от души“.

Пользователь Soccernet также выразил свое недовольство.