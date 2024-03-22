ОБЗОР | „Эстонский футбол похож на эстонское правительство“. Как в Эстонии отреагировали на поражение от Польши
В четверг, 21 марта, сборная Эстонии по футболу в полуфинальном матче плей-офф отбора на Европы-2024 на выезде с разгромным счетом проиграла Польше (1:5). Как на эту новость отреагировали пользователи Delfi, футбольного портала Soccernet и группы в Facebook Eesti jalgpall? Читайте обзор комментариев (в некоторых комментариях сохранена орфография и пунктуация авторов).
Многие пользователи эстонского портала Delfi были разгневаны и опечалены таким результатом матча.
„Эстонский футбол похож на эстонское правительство. Пока на вершине находятся те, кого вы считаете всезнайками, ничего не изменится. Честно говоря, я не помню, чтобы сборная Эстонии была настолько невыразительной, как при нынешнем главном тренере.
Но „жилетка“ [намек на Похлака] говорит, что у нас есть видение, а все идет, к сожалению, по одному и тому же пути. Ладно, „жилетка“ уже не понимает. Но у главного тренера должно быть хоть какое-то чувство чести. Но что ж, зарплата идет, и все хорошо. Удручающая игра сборной и оценка 1, хотя этого тоже много“.
„Зачем вообще продвигать этот футбол в Эстонии. Келли Сильдару и Контавейт более талантливы. Зачем размышлять на тему, в которой не имеем никакой компетенции? Зачем ехать играть против Польши и тратить время и силы поляков? Какой смысл в этом занятии?“
„Выбросьте эту сборную, нам не нужен футбол в Эстонии“.
„Боже, почему они не отправили женскую команду? Игра была бы лучше“.
„Я не понимаю, зачем этот Васильев вообще поехал, если было известно, что он не будет играть, или чтобы напугать соперников?“
„Если бы Клаван не пришел на помощь, счет был бы 10:1“.
„Вполне логичный результат, учитывая последние игры. Или кто-то ожидал победы?“
„Костя, Зенёв и другие старики на скамейке запасных. Начнем с омоложения, обновим состав и, конечно, новый главный тренер. Позитивно, что забили гол и гимн спели от души“.
Пользователь Soccernet также выразил свое недовольство.
„Хорошие футбольные фанаты. Пока вы кормите ЭФС и „Флору“, ничего не изменится. Будьте хоть раз мужиками и не ходите на матчи, пока у руля стоит продажный Похлак. Игроки тоже могли бы иметь гордость за себя, не ездить в сборную, пока Похлак у руля. 90 минут мы защищаемся, потом все 11 игроков сидят в воротах. Если бы все игроки имели настрой Клавана и Юргенса, то тогда хоть что-то было бы. Поставить Лепика - это еще та комедия. Прекратите хоть раз это лизоблюдство“, — пишет пользователь под ником Muda Liiga.
В фейсбук группе „Eesti jalgpall“ пользователи отметили, что сборной нужны кардинальные изменения.
„Клаван спас вас от худшего, и Хейн был хорош. Возможно, пришло время спуститься на землю. Сборная Эстонии по футболу уже десяток лет идет по нисходящей лестнице, и против Польши не было никаких признаков сплоченной команды и плана игры. Экспериментировать с составом в такой важной игре откровенно глупо, и это сфера ответственности главного тренера. Кардинальные изменения необходимы, чтобы изменить игровую картину сборной Эстонии в лучшую сторону“.
„Жаль, что с самого раннего возраста нам навязывают такую игру, как та, которую я видел вчера“.
„Кая Каллас должна была сказать перед игрой: „Читай по губам, Эстония выиграет. Точка“. Эстонский футбол никогда не станет европейского или мирового уровня“.
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