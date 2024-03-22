FT: США попросили Украину прекратить атаки на российские НПЗ

По словам собеседников издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.

Американская администрация, пишет FT, неоднократно об этом предупреждала высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Оба эти подразделения с начала полномасштабной войны постоянно расширяют собственные программы беспилотников для нанесения ударов по российским целям на суше, в море и в воздухе.

Один из источников издания заявил, что Белый дом все больше разочаровывается в атаках украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России.

Вашингтон также обеспокоен возможным ответом Москвы на продолжающиеся атаки. В Белом доме считают, что в результате может пострадать энергетическая инфраструктура, на которую опирается Запад — например, трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который осуществляются поставки казахстанской нефти.

По данным военной разведки Украины, с 2022 года произошли как минимум 12 нападений на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (как минимум девять в 2024 году), а также на несколько терминалов, складов и хранилищ. На прошлой неделе Киев предпринял две крупнейшие и наиболее массовые атаки дронов, в результате которых были успешно атакованы семь российских энергетических объектов в течение нескольких дней подряд, пишет FT. Также украинские спецслужбы проводят атаки морскими дронами против российских военных кораблей в Черном море.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.