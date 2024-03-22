40-летняя канадская фигуристка стала самой возрастной женщиной-призёром ЧМ во всех дисциплинах

Стеллато-Дудек выступила в программах спортивных пар вместе с Максимом Дешамом. Вместе канадцы показали результат 221,56. У занявших второе место японцев Рику Миуры и Рюити Кихары оценка 217,88. У бронзовых призёров Минервы Хазе и Никиты Володина — 210,40, сообщает Чемпионат.

Стеллато-Дудек никогда ранее в своей карьере не завоевывала медали чемпионатов мира. Победа на домашнем мировом первенстве в 2024 году стала для неё первой.

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