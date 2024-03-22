ФОТО | РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар нанесен по ДнепроГЭС, Харьков остался без света

Министр энергетики Герман Галушенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. «Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны», — пишет министр в фейсбуке.

По словам министра, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. В ряде регионов наблюдаются перебои с электричеством.

В Харькове военные РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.

В Запорожье российские военные нанесли 12 ракетных ударов, заявил глава областной администрации Иван Федоров. По предварительным данным, семь домов разрушены, еще 35 повреждены. Есть раненые.

Также на грани отключения оказалась Запорожская АЭС — во время атаки отключилась внешняя воздушная линия электропередач «Днепровская», которая объединяет оккупированную АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате комбинированной атаки дронами и ракетами повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Вилкул. В городе вводятся графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на работу от генераторов.

«Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений», — заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.