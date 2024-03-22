ЕС начинает переговоры о приеме с Боснией и Герцеговиной

Совет Евросоюза решил начать переговоры о приеме Боснией и Герцеговиной (БиГ). Об этом сообщил вечером в четверг, 21 марта, - первый день двухдневного саммита Европейского Союза - председатель Совета ЕС Шарль Мишель. „Поздравляем! Ваше место - в европейской семье, - написал Мишель в соцсети X. - Сегодняшнее решение - ключевой шаг на вашем пути в ЕС. Теперь необходимо продолжить трудную работу, чтобы Босния и Герцеговина продвигалась вперед, как того и хочет ваш народ“.

Ранее, 12 марта, за переход к новому этапу евроинтеграции БиГ выступила Еврокомиссия (ЕК). Как заявила в тот день, выступая в Страсбурге, председательница ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), это балканское государство сделало „впечатляющие шаги“ на пути в ЕС и выполнило условия, которые Брюссель выдвинул перед началом переговоров. „Босния теперь полностью поддерживает нашу внешнюю политику и политику безопасности, что имеет решающее значение в эти времена геополитических потрясений“, - указала глава Еврокомиссии. Кроме того, она упомянула борьбу с нелегальной миграцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также меры по примирению различных этических групп.

Путь БиГ в Евросоюз

Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в декабре 2022 года. Объявляя о решении, Шарль Мишель назвал его „сигналом“ для жителей этой балканской республики. В то же время предоставление статуса кандидата указывает на „явное ожидание проведения реформ новыми властями“, заявил Мишель, отметив, что Брюссель ждет от Сараево улучшений в борьбе с коррупцией и в госуправлении.