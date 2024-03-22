Канадские фигуристы Дешам и Стеллато-Дудек стали чемпионами мира в парном катании

Второе место у японцев Рику Миуры и Рюити Кихары — 217,88 балла. Замыкает тройку сильнейших немецкая пара Минерва Хазе и Никита Володин с результатом 210,40 балла.

Представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко стали четвёртыми — 204,60 балла. Немецкие фигуристы Анника Хокке и Роберт Кункель на пятом месте — 198,23 балла.

Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара пропустили награждение на ЧМ-2024 в Монреале. На церемонии награждения, которая началась с задержкой, присутствовали только победители Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам из Канады и бронзовые призеры Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии.

По информации Sports, отсутствие японцев связано с проблемами со здоровьем у Рюичи Кихара. У него возникли проблемы с дыханием – арену фигурист покинул в сопровождении врачей.

Монреаль, Канада

Пары

Итоговое положение

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 221,56

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 217,88

3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 210,40

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 204,60

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 198,23

6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 197,34

7. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 189,30

8. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 186,93

9. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 185,40

10. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 182,71

11. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 180,41

12. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 175,44

13. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 174,15

14. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 172,24

15. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 169,48

16. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай) – 165,67

17. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 159,39

18. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 156,02

19. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 155,91

20. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 153,06

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