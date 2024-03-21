ВИДЕО | В Кохтла-Ярве учителя вышли на пикет

На пикет перед зданием Кохтла-Ярвеской городской управы пришли четыре человека. По мнению организатора пикета Андеро Пыллу, государство оказалось ненадежным партнером в реализации проекта по переходу образования на эстонский язык обучения. Также он добавил, что учителя, которые приезжают в Ида-Вирумаа на работу, несут расходы, а перебои с выплатами не внушают доверия к такому работодателю.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по образованию Дениса Шалкаускаса, деньги от государства получены, и выплаты осуществляются.

„На сегодняшний день из пяти наших муниципальных школ только одна Славянская основная школа не получила деньги для доплат, поскольку директор до конца не прислал соответствующие документы“, – пояснил он.

По словам директора Славянской основной школы Светланы Владимировой, она уже подписала приказ, и в пятницу учителя получат надбавку.

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