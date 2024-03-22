Артур Котенко о поражении сборной: „Поляки сильные и надо это признать, хоть мы и верили в чудо“

Эстония проигрывала на 22-й минуте после удара Пшемыслав Франковски. Ситуация ухудшилась на 27-й минуте, когда Максим Паскочи получил вторую желтую карточку. Во втором тайме Польша добила сборную Эстонии, а Мартин Веткаль забил гол престижа на 78-й минуте.

Артур Котенко, который отыграл за сборную Эстонии 27 матчей и пропустил 37 голов, отметил, что красная карточка окончательно лишила нашу сборную всех шансов на победу. Плюс класс соперника оказался слишком велик.

„Конечно, красная карточка вообще лишила нас шансов, очень тяжело играть под таким прессингом и давлением. Думаю, и без удаления было бы очень тяжело, разница в классе очень большая. Поляки доминировали всю игру, а мы, к сожалению, после отбора мяча не могли сделать и 3 точных передач, и снова приходилось отбирать мяч.

Радует, что смогли забить гол, но в целом трудно дать адекватную оценку, когда разница в классе так велика. Говорят, дисциплина бьет класс, но не сегодня. Поляки сильные, и надо это признать, хоть мы и верили в чудо“, — отметил Котенко.

Самым большим сюрпризом стало то, что нападающий „Нымме Калью“ Алекс Маттиас Тамм (22 года) вышел в стартовом составе. На этой позиции ожидали увидеть опытного Хенри Аниера (33).

Также неожиданным стало включение в стартовый состав полузащитника бельгийского „Зюлте-Варегем“ Кевора Палуметса (21). Вместо него ожидали, что в стартовом составе выйдут полузащитники ирландского „Шэмрок Роверс“ Маркус Поом или таллиннской „Левадии“ Михкель Айнсалу, которые находятся в отличной форме.

„Думаю, ставка на молодых, дать им возможность почувствовать, хотя в такой важной игре нужны более опытные бойцы. Тренеру видней, конечно, и мы не знаем всей внутренней кухни национальной сборной. Тренер отвечает за результат, и он несет ответственность, но на поле были наши лучшие футболисты, и состав, я считаю, оптимальный, да и тактически, я думаю, мы не удивили поляков“, — добавил Котенко.

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