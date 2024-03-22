Нарвской школой для взрослых с сентября будет управлять государство. Решение принято

Еще в 2020 году город и министерство образования и науки подписали договор о сотрудничестве, по которому стороны согласовывают план мероприятий по реорганизации негосударственного общего образования в Нарве не позднее 31 августа 2022 года, рассказали в канцелярии горуправы.

Переговоры город вел до января этого года, после чего министерство образования и науки представило проект административного договора. В нем предлагалось с 1 сентября текущего года передать Нарвскую школу для взрослых под управление министерства, чтобы сократить количество людей с низким уровнем образования в регионе, создать лучшие условия для перехода на обучение на эстонском языке, улучшить условия обучения учащихся и условия работы учителей.

Вчера, 21 марта, депутаты горсобрания проголосовали за это изменение.

Исполняющая обязанности директора школы для взрослых Елена Каврус сказала RusDelfi, что данной школой можно гордиться. По ее словам, в школе много учеников, коллектив учителей соответствует всем квалификационным требованиям, в том числе языковым на 97%, в школе полностью укомплектован штат профессиональных работников и к ней нет замечаний по организации учебной деятельности.

„Плюсы и минусы данного решения покажет время, а нам надо готовиться к переезду на новое место расположения, которое будет в нашей богатой истории уже двенадцатым“, - добавила Каврус.

Депутат, член комиссии по образованию горсобрания Нарвы, Денис Ларченко отметил, что все подобные решения всегда принимаются с трудом, но в данном случае был консенсус, и оно не стало очередным „яблоком раздора“ между правящей и оппозиционной фракциями.