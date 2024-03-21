DELFI В УКРАИНЕ | ФОТО и ВИДЕО: „Вот такое делает Путин“. Киевляне показали квартиры после ракетного удара и обратились к жителям Эстонии

Ракета, которую сбили ПВО Украины взорвалась, одна часть попала в квартиру на шестом этаже в жилой дом в Шевченковском районе.

Владелица квартиры Галина говорит, что во время прилета находилась на даче. „Позвонили соседи, сказали, что полыхает ваша квартира. Мы сели в машину и поехали“. Следователи, которые работают на месте происшествия, рассказали Галине, что часть ракеты, которая рухнула, вырвала асфальт, другая часть попала в окно. „Выгорело все, видите“, - констатирует Галина.

Вера во время ракетного удара находилась в подвале соседнего дома. „Были в коридоре, - уточняет она. - Когда услышали, что посыпались окна, то быстро собрались. Соседи со второй парадной открыли подвал, мы спустились туда. Был второй удар. А потом кто-то из соседей сказал, что горит шестой этаж“. По словам женщины, некоторые жильцы дома пострадали, они получили ранения от осколков.

Квартира Раисы находится под квартирой Галины. „Вот такое нам делает Путин. Такое горе несет. Видите, все до сих пор капает. Все до сих пор еще льется“, - показывает она на потолок.

„Смотрите, какая болванка от ракеты залетела“, - показывает она на кусок железа, который лежит на кухонном столе.

„Остались без окон, без дверей, все залили. Вот это мы пенсионеры устроили свой быт и думали, что все будет хорошо. Делает нам Россия такую беду, такую войну“, - говорит Раиса.

По ее словам, в этой квартире до ее заселения пел советский актёр театра и кино Марк Бернес. „Тут раньше жил главный инженер Укркабель. Он приезжал к ним в гости. Когда мы заселились в эту квартиру, нам рассказывали такие интересные моменты“, - рассказывает женщина.

Раиса констатирует, что сегодня Путин принес ей и ее соседям горе.

„Хочу пожелать всем мира, чтобы никто не знал этого горя“, - говорит она. Раиса обращается к жителям Эстонии: „Говорят, что следующими будут страны Балтии. Дай Бог, чтобы это закончилось в Украине“.