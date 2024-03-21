Невероятно! Игра в шахматы силой мысли
Парализованный парень с имплантированным чипом играет в шахматы силой мысли. Это не будущее, это новое видео Neuralink.
29-летний Нолан Арбо оказался парализован и потерял чувствительность ниже плеч после автокатастрофы. Благодаря чипу Neuralink у него получилось сыграть в шахматы и видеоигру Civilization.
По словам Арбо, операция прошла очень легко— его выписали из больницы буквально через несколько дней после вживления чипа без каких-либо когнитивных нарушений. Не вдаваясь в подробности, парень сказал, что технологию пока нельзя назвать идеальной, но даже в таком виде она уже изменила его жизнь.
Компанию Neuralink основал Илон Маск. Она разрабатывает имплантируемые в мозг чипы, которые помогают парализованным пациентам пользоваться компьютером. В конце 2023 компания начала испытания на добровольцах, а уже через пару месяцев Маск сообщил о достижении многообещающих результатов.
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