Невероятно! Игра в шахматы силой мысли

29-летний Нолан Арбо оказался парализован и потерял чувствительность ниже плеч после автокатастрофы. Благодаря чипу Neuralink у него получилось сыграть в шахматы и видеоигру Civilization.

По словам Арбо, операция прошла очень легко— его выписали из больницы буквально через несколько дней после вживления чипа без каких-либо когнитивных нарушений. Не вдаваясь в подробности, парень сказал, что технологию пока нельзя назвать идеальной, но даже в таком виде она уже изменила его жизнь.

Компанию Neuralink основал Илон Маск. Она разрабатывает имплантируемые в мозг чипы, которые помогают парализованным пациентам пользоваться компьютером. В конце 2023 компания начала испытания на добровольцах, а уже через пару месяцев Маск сообщил о достижении многообещающих результатов.

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