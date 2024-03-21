ФОТО | „Мы не хотим такую власть, стыдно за нее“: в Нарве прошел митинг против правящей фракции горсобрания(17)
В Нарве 21 марта около 16:00 на Ратушной площади собрались горожане, митингующие против действий правящей коалиции горсобрания. По количеству их можно пересчитать по пальцам двух рук. Инициатор – шестнадцатилетний Милан Скуби все равно доволен: люди пришли, хоть их и мало, и он сам смог заявить свою позицию, а не промолчал.
„Демократия работает так, что если ты не пытаешься, то заведомо проигрываешь, – сказал Милан в интервью RusDelfi. – Лучше попытаться и разочароваться, чем не пытаться вовсе и потерять возможность“.
Милан Скуби, ученик 10 класса, решил показать, что есть люди, которым так же, как и ему не нравятся действия правящей фракции. Он подготовил манифест и попросил депутата Дениса Ларченко, которого считает нормальным политиком вместе с Катри Райк, зачитать его всем собравшимся на сессии горсобрания, которое и проходило сегодня, 21 марта в ратуше.
„В нем говорится, что мы как народ хотим, чтобы заседания комиссий и советов проходили прозрачно, чтобы были трансляции, а не совещания за закрытыми дверями, – рассказал Милан. – Тогда у депутатов будет стимул вести себя достойно и следить за тем, что они говорят, а у нас ощущение, что от нас ничего не скрывают. Все в предвыборной программе говорили, что они близки с народом и за народ, но честные дела втайне не делаются. Депутаты часто ведут себя неэтично. Если мы будем это видеть, то, надеюсь, они смогут вести себя так, как обещали во время выборов – честно“.
Милан, кстати, активно проявил себя во время акции в поддержку доктора Аго Кэргвеэ, вместе с горожанами он приходил к закрытым дверям, за которыми шло заседание совета Нарвской больницы. Тогда нарвитяне стучали в двери, но к ним никто не вышел рассказать, за что и почему они снимают уважаемого ими руководителя больницы.
На скамейке на Ратушной площади сидит четверо горожан. Спрашиваю, почему они здесь и как думают, отчего так мало собравшихся. „Мы не хотим такую власть, стыдно за нее, – признается Елена. – Были центристы у власти 20 лет, потом, к счастью, ушли. Мы только выбрали своего мэра Катри Райк, так мы были ей рады, а они взяли и скинули ее“.
„Причем кто скинул? – вступает в разговор Юрий. – Те, кто на ее плечах, как Вадим Орлов, вошел в горсобрание“.
„У центристов сейчас, как и раньше, начинается кумовство, – добавляет Эдуард. – Они сейчас своих людей везде расставят и смогут снова пользоваться административным ресурсом, а значит будут у власти и дальше. Я не хочу этого допустить“.
„Наверное, поколение должно смениться, чтобы мышление поменялось, – вновь говорит Юрий. – А почему так мало людей сегодня, так у нас неактивный город. Многие понимают, что ничего не изменится. Мы выходим больше для себя, чтобы заявить свое мнение, понимаем, что никакого влияния мы здесь не окажем“.
На вопрос, что они ожидают от власти, нарвитяне отвечают: чтобы заботилась о них, чтобы хотя бы говорила с ними. „Чтобы по закону действовала, а не по понятиям“, – добавляет Эдуард.
Здесь же на площади находится арт-активист Вован Каштан. Он, как и обычно, творчески осмысливает политическую ситуацию в городе. На этот раз его „арт-послание“ прежде всего относится к депутатам Орлову и Мяги. Остатки сладкой ваты он раздает желающим, кто пришел также митинговать на площадь.
Каштан говорит, что решил поддержать инициативу нарвской молодежи. „Высказывать свою политическую позицию, собираться вместе, обсуждать проблемы – это нормально и нужно делать, – считает он. – Меня лично бесит то, что власть паразитирует на ненависти, оскорбляет своих избирателей, угрожает своим подчиненным. Мы в Европе и не в 90-е годы живем. Нарва – это не братва. Нельзя видеть это и молчать“.
Лариса ходит со сладкой ватой. На вопрос, почему она здесь, говорит, что хочет жить в Европе, как и вся остальная Эстония. „Эта власть отстраняется от нас, не слушает, они делают только то, что им надо, а не нам надо, – эмоционально объясняет женщина. – У нас забрали хорошего мэра, которая хоть что-то начала строить и менять в городе. Теперь они вернулись, и мы снова говорим о ямках на асфальте и получаем дырявые ведерки для сбора мусора. Этот совок надоел“.
Проходящие мимо люди фотографируют собравшихся, кто-то подходит прочитать плакаты, задать вопросы. Один мужчина, выслушав Милана, спокойно говорит, что он все же за центристов. Не спорит, продолжает рассматривать плакат и расспрашивает женщину, которая помогает его держать, почему же они против действующей власти.
Интересно, почему молодой парень, вместо учебы, общения с девушками и дружеских встреч, тратит время на организацию митинга. Спрашиваю Милана, в чем его мотивация, когда даже взрослые сидят по домам, идти на улицу, доказывать людям, что можно жить по-другому.
„Личная жизнь - это личная жизнь, но мне также хочется, чтобы жизнь в городе становилась лучше, чтобы люди могли собираться и открыто общаться о том, что их не устраивает, – говорит гимназист. – Мне не безразлична судьба города. Нужны перемены. Они вроде бы начались в городе, а теперь снова откат, как было 30 лет назад“.
Куда поступать, Скуби еще не знает. Возможно, свяжет свою жизнь с политическими коммуникациями. Если нет, то все равно хочет быть политически активным. Он учится в десятом классе, и пока есть время посмотреть по сторонам, что-то попробовать и потом решить, что дальше. Милан на время учебы хочет уехать из Нарвы, но потом непременно вернуться.
„У Нарвы имидж города, из которого молодежь уезжает, – сожалеет активист. – Да, возможностей мало здесь, но они есть. И надо создавать еще больше этих возможностей. Сейчас такой век, что можно работать по удаленке. Почему бы мне из нарвской хрущевки не работать на американскую it-компанию?“
Семья поддерживает гимназиста-активиста. Ей, по словам Милана, не нравятся действия нынешних депутатов из коалиции. Мама помогает с освобождением от школы. Иногда времени на подготовку акций надо много. Милан старается следить и за эстонской политикой, не только за тем, что происходит в Нарве.
„Я начал знакомиться с эстонской политикой благодаря видео из Тик Тока Артема Дмитриева, – рассказывает молодой человек. – Это социал-демократ из Таллинна. Я подумал, что если он занимается политикой, почему я не могу заниматься чем-то похожим. Один на один говорить с депутатами бессмысленно, а когда много народу – уже есть смысл. Идея этой акции появилась, когда был марш в память о Навальном. Подумал, что если это так просто организовать, то почему бы мне не попробовать“.
Сначала Скуби сделал акцию попроще – „Аллея достижений Путина“, а потом придумал сегодняшнюю. Так он учится, как организовывать митинги, какие могут быть ошибки, как делать лучше. „Это тест-драйв для меня“, – улыбается обаятельный Милан.
В 16:45 народ с площади уже разошелся. Организатор акции тоже сворачивает плакат и идет смотреть, как проходит горсобрание. Там он митинговать, конечно, не будет. Он понимает, что согласовал с полицией конкретные условия.
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