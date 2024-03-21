ФОТО | „Мы не хотим такую власть, стыдно за нее“: в Нарве прошел митинг против правящей фракции горсобрания

„Демократия работает так, что если ты не пытаешься, то заведомо проигрываешь, – сказал Милан в интервью RusDelfi. – Лучше попытаться и разочароваться, чем не пытаться вовсе и потерять возможность“.

Милан Скуби, ученик 10 класса, решил показать, что есть люди, которым так же, как и ему не нравятся действия правящей фракции. Он подготовил манифест и попросил депутата Дениса Ларченко, которого считает нормальным политиком вместе с Катри Райк, зачитать его всем собравшимся на сессии горсобрания, которое и проходило сегодня, 21 марта в ратуше.

„В нем говорится, что мы как народ хотим, чтобы заседания комиссий и советов проходили прозрачно, чтобы были трансляции, а не совещания за закрытыми дверями, – рассказал Милан. – Тогда у депутатов будет стимул вести себя достойно и следить за тем, что они говорят, а у нас ощущение, что от нас ничего не скрывают. Все в предвыборной программе говорили, что они близки с народом и за народ, но честные дела втайне не делаются. Депутаты часто ведут себя неэтично. Если мы будем это видеть, то, надеюсь, они смогут вести себя так, как обещали во время выборов – честно“.

Милан, кстати, активно проявил себя во время акции в поддержку доктора Аго Кэргвеэ, вместе с горожанами он приходил к закрытым дверям, за которыми шло заседание совета Нарвской больницы. Тогда нарвитяне стучали в двери, но к ним никто не вышел рассказать, за что и почему они снимают уважаемого ими руководителя больницы.

На скамейке на Ратушной площади сидит четверо горожан. Спрашиваю, почему они здесь и как думают, отчего так мало собравшихся. „Мы не хотим такую власть, стыдно за нее, – признается Елена. – Были центристы у власти 20 лет, потом, к счастью, ушли. Мы только выбрали своего мэра Катри Райк, так мы были ей рады, а они взяли и скинули ее“.

„Причем кто скинул? – вступает в разговор Юрий. – Те, кто на ее плечах, как Вадим Орлов, вошел в горсобрание“.