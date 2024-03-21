Запуск космического корабля „Союз“ к МКС был отменен за несколько секунд до старта

Корабль должен был стартовать в 16.21 по московскому времени. За несколько минут до этого диктор объявил, что этого не произойдёт. Агрегаты стартового комплекса было велено привести в исходное состояние, следует из трансляции (фрагмент можно посмотреть на отметке 1 час 08 минут 55 секунд).

Трансляция велась в youtube-канале Роскосмоса.

На борту „Союза“ находились россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна была стать первой космонавткой в истории Беларуси. Она и Новицкий должны были вернуться на Землю 2 апреля.

Через несколько секунд после отмены с экипажем связался Центр управления полётами НАСА, сообщил представитель американского космического агентства журналистам. Космонавты находятся в полной безопасности. К ракете были отправлены инженеры Роскосмоса.

Глава „Роскосмоса“ сообщил, что запуск был отменен из-за падения напряжения химического источника тока, сообщает DW. „На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, что причиной была просадка напряжения химического источника тока“, - сказал Борисов.

Следующее стартовое окно для пуска к МКС будет в субботу, 23 марта.

Отмена перед стартом стала первой в истории пилотируемых миссий Роскосмоса. Последний неудачный пуск произошёл в 2018 году. Тогда экипаж, состоявший из россиянина Алексея Овчинина и американца Тайлера Хейга, был катапультирован на второй минуте полёта на высоте порядка 50 километров. Причиной случившегося расследовавшая инцидент комиссия назвала разгерметизацию бака с топливом.

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