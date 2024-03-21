Делегация НАТО в Киеве: Украина будет членом альянса

Впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Киев приехал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. „Мой визит - первая военная делегация НАТО, которая посетила Украину после широкомасштабного вторжения - является свидетельством того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо“, - заявил он в четверг, 21 марта, выступая с речью на Киевском форуме по безопасности.

„Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом в НАТО“

Он выразил „глубокое уважение за мужество и силу“, проявляемые украинцами на поле боя и за его пределами. По словам Бауэра, с каждым днем Украина и НАТО становятся ближе и вместе принимают необходимые усилия на пути евроатлантической интеграции страны, ставшей объектом российской агрессии. „Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом перед штаб-квартирой НАТО“, - уверен представитель альянса.

Бауэр подчеркнул, что начатое российским президентом Владимиром Путиным вторжение "никогда не было связано с какой-либо реальной угрозой безопасности от Украины или НАТО". "Эта война связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на Земле - демократии. Если украинцы смогут иметь… реальные демократические права, то россияне вскоре тоже будут их желать", - подчеркнул он.

По словам главы Военного комитета НАТО, стремясь демонстрировать силу, россияне "проявили лишь слабость". "Никакая пропаганда не сможет скрыть правду о том, что президент Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей", - отметил он далее. В свою очередь украинцы и ВСУ борются за свободу и цивилизацию "так, как мы этого никогда раньше не видели", они "изменили многие аспекты современного военного дела", заявил он.

"Украина имеет все шансы на успех"