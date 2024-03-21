Проверка Нарвского языкового лицея: возможно ли исправить недочеты

Однако Ларченко, описывая критику министерства и уточняя все пункты, приведенные в документе отчета, пишет, что в ходе проверки был выявлен момент необеспечения необходимым объемом учебных предметов. „Так, например, по математике и эстонскому языку в некоторых классах недостаток учебных часов достиг 36-ти (целый курс). Также среди „обделенных“ предметов оказались физика и физкультура“.

По словам Черкашиной, Языковой лицей получил предписания по первому, второму и четвертому пунктам проверки. „Организацией обучения эстонскому языку и предметам на эстонском языке, а также качеством их преподавания госнадзор, судя по представленным материалам, остался доволен, так как предписаний по этим пунктам нет“.

Надежда Черкашина рассказала, что государственный надзор проходил у них в школе в конце января. Госконтроль коснулся пяти направлений: учебные программы и организация учебного процесса; квалификация, обучение учителей и их соответствие требованиям уровня владения эстонским языком; обучение учащихся эстонскому языку и предметам на эстонском языке; внутреннее оценивание и развитие школы; качество преподавания эстонского языка и предметов на эстонском языке.

Депутат и член комиссии по образованию горсобрания Нарвы Денис Ларченко отмечает, что у Языкового лицея в городе особенный статус, и любые замечания к нему, особенно учитывая, что эта школа единственная среди муниципальных, сохранившая гимназическую ступень, значимы. И о нарушениях норм законодательства со стороны лицея нельзя молчать. Больше всего его беспокоит факт, что лицей не соблюдает требование ведения предметов на эстонском языке в гимназии в пропорции 60/40. По его словам, у этого могут быть крайне серьезные последствия.

Руководитель отдела культуры Нарвской горуправы Лариса Дегель считает, что сегодня на рынке труда отсутствует достаточное количество соответствующих требованиям работников, и учебные учреждения Нарвы бессильны в решении проблемы государственного уровня, когда нужно быстро найти учителей на следующий учебный год с уровнем владения эстонским языком на С1 и на В2.

Директор Языкового лицея Надежда Черкашина уверена, что если бы Эстонию в тесте PISA представляла только ее школа, то по многим показателям она вышла бы на лидирующие позиции в мире.

„Иногда отступления от стандарта возникают, например, в результате поиска более интересных и современных решений – мы не раз уже наблюдали, как школа, пойдя навстречу интересам учеников, вводила новые необычные предметы, объединяла, например язык с другими предметами, применяла систему без классов, без школьных звонков, проектные дни – и эти решения тоже попадали в раздел предписаний, так как в реализации идеи не были учтены определенные формальности“, – прокомментировала Дегель.

Лариса Дегель, руководитель отдела культуры Нарвской горуправы, несоответствия учебной программы объясняет с одной стороны довольно частыми изменениями государственной программы – в последнее время изменения происходили ежегодно. С другой стороны, отмечает она, причина отступлений от стандарта может быть и в том, что администрация школы ежедневно решает множество задач одновременно: важно, чтобы в классе не только работал квалифицированный учитель и дети обучались по расписанию уроков, но и чтобы дети участвовали в экскурсиях, проводилась необходимая деятельность вне стен школы, решались вопросы, важные в данный момент для классного коллектива или вопросы, возникающие с возрастом и развитием детей, учитывалась состояние здоровья детей и др.

Что касается замечаний по учебной программе, Надежда Черкашина ответила RusDelfi, что 1 сентября 2024 года стартует новая учебная программа, они начали заниматься ее составлением, но на корректировку и исправление старой учебной программы не было ни времени, ни ресурсов.

Ларченко обращает внимание, что пропорция 60/40 (60% предметов должны вестись на эстонском языке) в гимназической ступени русскоязычной школы не соблюдается в лицее. „Эстоноязычных обязательных предметов насчиталось всего 41,66%, – пишет депутат, ссылаясь на пункты 1.5.1., 1.5.2. и 1.5.5 отчета министерства. – В акте проверки прописано, что подобное нарушение является очень серьезным и подводится к тому, что школа выдает диплом об окончании гимназии на основе ложных данных. В акте проверки написано, что директор школы согласен с критикой о невыполнении законом предусмотренной нормы“.

По мнению Черкашиной, любая информация влияет на имидж лицея. Она обращает внимание на позитивные аспекты данного отчета: хорошо организованное обучение эстонскому языку и преподаваемым на нем предметам, высокие показатели по многим предметам.

Руководитель службы образования горуправы Нарвы, пояснила, что в результате надзора министерство составляет справку, в которой указывает на обнаруженные недочеты, несоответствия требованиям и т.д., делает предложения по улучшению работы учреждения или выносит предписания по устранению недостатков. В справке надзора не отражаются успехи, достижения или то, что в учреждении работает хорошо – специфика процедуры надзора такова, что справка всегда фокусируется только на недостатках или ошибках.

„По практике предыдущих надзорных проверок у учреждений нет сложностей с приведением школьной учебной программы в соответствие с государственной, – отметила Дегель. – Сложнее, конечно, выполнять предписания в отношении соответствия учителей и опорных специалистов квалификационным требованиям. Проблема нехватки квалифицированных опорных специалистов общеизвестна, и она не является исключительно нарвской проблемой. Имеется также нехватка квалифицированных учителей, которая в значительной степени усугубится со вступлением в силу с первого августа новых квалификационных требований. В решении проблемы кадров ресурсы учебных учреждений имеют, к сожалению, не самую решающую роль. Сегодня на рынке труда отсутствует достаточное количество соответствующих требованиям работников и ресурсы наших учебных учреждений бессильны в решении этой проблемы государственного уровня“.

„Если говорить о соответствии учителей квалификационным требованиям и требованиям по эстонскому языку, то несоответствия, конечно, есть, – рассказала директор лицея. – Мы о них всегда открыто говорили. При этом в отчете отмечено, что число владеющих эстонским языком учителей в Нарвском Языковом лицее выше, чем в среднем по нарвским школам (64,79% против 56,87%)“.

„Сразу после прохождения проверки мы получили еще один интересный документ – результаты последнего теста PISA, – сказала директор лицея. – Они заслуживают того, чтобы добавить их к материалам проверки. Если бы Эстонию, например, по функциональному чтению представляли только ученики Нарвского языкового лицея, то наша страна была бы на первом месте в мире“.

Она добавила: „Я думаю, что это хороший ответ всем нашим недоброжелателям, потому что результативность учебной работы – главный показатель любой школы, на это должны быть направлены планы, программы и многие другие школьные документы. Во время проверки я спрашивала у представителей министерства образования, где можно найти безупречные варианты учебных программ и других школьных документов. Они ответили, что таковых не существует. Обозначенные в нашем отчете недостатки не являются предумышленными или непоправимыми. Мы работаем над их исправлением“.

„Работа над ошибками"

Почти все предписания, отметила Черкашина, нужно исправить к 1 сентября 2024 года, это реальный и разумный для выполнения срок. „Исключение составляет пункт, связанный с квалификацией спецпедагога и логопеда, – уточнила Черкашина. – Там поставлена дата выполнения предписания – 1 мая 2024. Не уверена, что к этой дате мы сможем найти соответствующих специалистов, хотя конкурс объявили сразу после получения замечаний. Психолог и социальный педагог Нарвского языкового лицея полностью соответствуют квалификационным требованиям и требованиям по эстонскому языку. Для Нарвы это большая редкость и большое достояние нашей школы“.

„Как в отношении всех предыдущих надзорных проверок, так и в отношении последней, проведенной в лицее, мы будем выполнять сделанные предписания и следовать всем рекомендациям, – ответила Лариса Дегель RusDelfi на вопрос о том, есть ли у нарвских учебных заведений ресурсы исправлять замечания министерства. – К анализу, представленному в справке, мы всегда относимся со всей серьезностью“.