22.03.2024, 13:35
МНЕНИЕ | Райт Марусте: Конституция Эстонии позволяет лишать граждан России права голоса
ФОТО: | Ekspress Meedia
Некоторых удивляет тот факт, что конституция Эстонии вообще не включает избирательное право как отдельное фундаментальное право.
Положение действующего Закона о выборах в местные органы власти (KOVS) было разработано и утверждено третьим правительством Тийта Вяхи 16 мая 1996 года под руководством министра юстиции Пауля Варула. Было время, когда путинизация российской государственности, упадок демократии еще не начались, а агрессивная война была невообразима. Сегодня мы находимся в совершенно иной ситуации.