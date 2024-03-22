МНЕНИЕ | Райт Марусте: Конституция Эстонии позволяет лишать граждан России права голоса

Положение действующего Закона о выборах в м ес тные органы власти (KOVS) было разработано и утверждено третьим правительством Тийта Вяхи 16 мая 1996 года под руководством министра юстиции Пауля Варула. Было время, когда путинизация российской государственности, упадок демократии еще не начались, а агрессивная война была невообразима. Сегодня мы находимся в совершенно иной ситуации.

В ходе дебатов о праве голоса граждан третьих стран и лиц без гражданства выдвигался аргумент, что решение этого вопроса потребует внесения поправки в конституцию. Однако те, кто так рассуждает, не выделили и не обосновали, что именно и как нужно менять. Без конкретики невозможно предъявить претензию и принять мотивированное решение.