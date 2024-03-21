Говорил ли начальник Генштаба ВСУ, что в армии можно служить с любой группой инвалидности?

Российские провластные медиа уделяют немалое внимание вопросам мобилизации в Украине. О нехватке живой силы и необходимости провести ротацию на фронте уже не первый месяц говорят и высшие должностные лица ВСУ, а решить эту проблему призван новый законопроект о мобилизации, который сейчас рассматривается в Верховной раде. Одновременно появляются фейк и на эту тему — об ограничении выезда подростков за рубеж, о ролике , агитирующем отправлять петухов на фронт, о листовках с призывом к пенсионерам присоединиться к армии.

Поскольку скриншот с цитатой Баргилевича содержит логотип УНИАН, соответствующая публикация должна была появиться на одном из ресурсов информагентства. Однако ни на его официальном сайте, ни на его страницах в Facebook, Instagram, X и Telegram «Проверено» не удалось найти соответствующего сообщения. В ответ на запрос фактчекеров из проекта StopFake главный редактор сайта УНИАН Андрей Софин заявил, что распространяемая в соцсетях картинка не имеет к информагентству никакого отношения. Он также отметил, что подобные сообщения издания выглядят иначе — в частности, отличаются шрифт и пропорции.