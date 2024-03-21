Говорил ли начальник Генштаба ВСУ, что в армии можно служить с любой группой инвалидности?
В марте 2024 года по Сети разошлось заявление украинского командующего о снижении требований к военнообязанным. Мы проверили, говорил ли Анатолий Баргилевич что-либо подобное.
Как сообщили СМИ и Telegram-каналы, недавно назначенный начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич дал довольно неожиданный ответ на вопрос, с какой группой инвалидности можно служить в армии. „С любой. Если человек может привязать к себе гранату и прыгнуть в блиндаж — значит, он годен“, — якобы сказал военачальник. Нередко цитата распространялась в виде скриншота с логотипом украинского информагентства УНИАН.Об этом написали „Комсомольская правда“, „Репортёр“, „Лента новостей Херсона“, „Лента новостей Приднестровья“ и другие русскоязычные СМИ. Среди Telegram-каналов, распространивших новость, — „Прямой эфир“ (709 000 просмотров на момент написания этого разбора), „КБ +18“ (325 000), Colonelcassad (312 000), „Росич“ (216 000), „Правдивости“ (196 000), „Дядя Слава“ (184 000) и „Наблюдатель“ (183 000).
Российские провластные медиа уделяют немалое внимание вопросам мобилизации в Украине. О нехватке живой силы и необходимости провести ротацию на фронте уже не первый месяц говорят и высшие должностные лица ВСУ, а решить эту проблему призван новый законопроект о мобилизации, который сейчас рассматривается в Верховной раде. Одновременно появляются фейки на эту тему — об ограничении выезда подростков за рубеж, о ролике, агитирующем отправлять петухов на фронт, о листовках с призывом к пенсионерам присоединиться к армии.
Поскольку скриншот с цитатой Баргилевича содержит логотип УНИАН, соответствующая публикация должна была появиться на одном из ресурсов информагентства. Однако ни на его официальном сайте, ни на его страницах в Facebook, Instagram, X и Telegram «Проверено» не удалось найти соответствующего сообщения. В ответ на запрос фактчекеров из проекта StopFake главный редактор сайта УНИАН Андрей Софин заявил, что распространяемая в соцсетях картинка не имеет к информагентству никакого отношения. Он также отметил, что подобные сообщения издания выглядят иначе — в частности, отличаются шрифт и пропорции.
«Проверено» не обнаружило публикаций, авторы которых приводили проверяемое высказывание именно как цитату Баргилевича или другого высокопоставленного украинского военного, и на других авторитетных украинских ресурсах, в том числе официальных страницах ВСУ и сайтах крупнейших СМИ.
14 марта Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины выпустил заявление, в котором назвал высказывание фейком, а целью его распространения была объявлена «дискредитация военно-политического руководства государства».
Согласно данным сервиса TGStat, первым Telegram-каналом, распространившим цитату, стал «Шейх Тамир» (171 000 просмотров), где она появилась 13 марта в 14:29 по московскому времени. Ранее этот канал уже неоднократно оказывался первоисточником распространения дезинформации об Украине.
Итог: Фейк