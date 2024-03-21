Зимние виды
21.03.2024, 15:45

Цель Селевко на ЧМ: попасть в десятку лучших, чтобы в следующем году бороться за олимпийские места вместе с братом

 
Jaan Martinson
jaan.martinson@delfi.ee
Александр Селевко
Александр Селевко
ФОТО: AFP | Scanpix

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 принимает канадский Монреаль. 21 марта пройдет короткая программа у мужчин, где Эстонию представляет Александр Селевко (на лед выйдет в 20:45 по эстонскому времени).

У Селевко, завоевавшего серебро на чемпионате Европы, есть четкая цель – войти в десятку лучших, ведь тогда в следующем году на чемпионате мира у Эстонии будет две квоты в мужском одиночном катании. И если кто-то из них попадет уже там в десятку сильнейших, то у Эстонии будет два места на Олимпиаде в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Естественно, Селевко и его тренер Ирина Кононова надеются, что вторым эстонским фигуристом на будущем чемпионате мира и Олимпийских играх станет младший Селевко - Михаил, но, конечно, и третий номер сборной - Арлет Леванди составит достойную конкуренцию братьям.

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