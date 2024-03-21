Цель Селевко на ЧМ: попасть в десятку лучших, чтобы в следующем году бороться за олимпийские места вместе с братом

У Селевко, завоевавшего серебро на чемпионате Европы, есть четкая цель – войти в десятку лучших, ведь тогда в следующем году на чемпионате мира у Эстонии будет две квоты в мужском одиночном катании. И если кто-то из них попадет уже там в десятку сильнейших, то у Эстонии будет два места на Олимпиаде в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.