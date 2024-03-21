Суд отклонил иск матери Навального о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну в колонии

Иск подавала мать погибшего политика Людмила Навальная. В суде посчитали, что истцом по делу может быть только сам Навальный, рассказал Жданов.

„Алексей много раз подавал иски о неоказании медицинской помощи к колониям. В исках отказывали. Теперь его убили, в иске отказывают его родным с издевательскими формулировками“, — пишет директор ФБК в своем телеграм-канале.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило днем 16 февраля, что Алексей Навальный умер в колонии „Полярный волк“. Сообщалось, что ему стало плохо после прогулки в колонии в поселке Харп. Соратники Навального утверждают, что политик был убит.

Следствие несколько дней отказывалось выдать тело Навального его матери — это сделали только 24 февраля. Перед этим Людмила Навальная сообщала, что от нее требовали провести тайные похороны, угрожая в случае отказа „что-то сделать“ телом. Она обращалась с жалобой в суд на Следственный комитет из-за отказа выдать тело ее сына. Суд отказал в иске.

1 марта политика похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с Навальным пришли тысячи людей.

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