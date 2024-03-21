ЦИК РФ назвал окончательные итоги выборов президента
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова огласила окончательные результаты выборов президента РФ, передает Meduza.
По ее словам, итоговая явка стала рекордной за всю историю современной России и составила 77,49%. В общей сложности в выборах приняли участие 87 миллионов 576 тысяч 75 избирателей.
Владимир Путин набрал на выборах 87,28% голосов. По данным ЦИК, за него проголосовали больше 76 миллионов россиян.
Представитель КПРФ Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков из партии „Новые люди“ — 3,85%, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,20%.
Памфилова также сообщила, что за три дня голосования по всей России была зафиксирована 41 попытка порчи бюллетеней зеленкой. Глава ЦИК уточнила, что всего зеленкой были залиты 30 урн для голосования с бюллетенями в 26 регионах. При этом большинство бюллетеней удалось сохранить, и они были учтены при подсчете голосов — только 36 бюллетеней не удалось учесть, утверждает Памфилова.
Независимые электоральные аналитики, изучившие данные с избирательных участков, пришли к выводу, что около 22 миллионов голосов на выборах президента были сфальсифицированы в пользу Владимира Путина.
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