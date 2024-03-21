ЧМ-2024: Селевко проходит в произвольную программу с 12-го места, чемпион Европы Сяо Хим Фа - на 19-м

Селевко довольно уверенно откатал произвольную программу, допустив небольшую помарку на выезде с четверного прыжка и дотронувшись до льда рукой. За программу Александр набрал 84,08 балла, что на 6 баллов меньше его личного рекорда, установленного на чемпионате Европы в Каунасе. Александр Селевко проходит в произвольную программу, где постарается улучшить свою позицию.

Из неожиданных итогов коротких программ у мужчин стоит выделить 19-е место двукратного чемпиона Европы француза Адама Сяо Хим Фа. Он допустил много ошибок получил всего 77,49 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Мужчины

Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) – 107,72

2. Юма Кагияма (Япония) – 106,35

3. Илья Малинин (США) – 105,97

4. Джейсон Браун (США) – 93,87

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 93,41

6. Николай Мемола (Италия) – 93,10

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 92,08

8. Денис Васильев (Латвия) – 89,42

9. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,21

10. Као Миура (Япония) – 85,00

11. Роман Садовский (Канада) – 84,28

12. Александр Селевко (Эстония) – 84,08

13. Габриэле Франджипани (Италия) – 82,63

14. Марк Городницкий (Израиль) – 80,49

15. Донован Каррильо (Мексика) – 80,19

16. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 80,02

17. Камден Пулкинен (США) – 78,85

18. Уэсли Чу (Канада) – 78,00

19. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 77,49

20. Андреас Нордебак (Швеция) – 76,20

21. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 74,89

22. Люк Экономидес (Франция) – 74,02

23. Семен Данильянц (Армения) – 73,46

24. Ли Си Хен (Южная Корея) – 73,23

Японская фанатка братьев Селевко Асука Хамамото перед чемпионатом сделала призыв записать короткие ролики со словами поддержки для Саши: семья, друзья, знакомые и просто любители фигурного катания, а также юные звездочки эстонского льда не остались в стороне. Смотрите, какое трогательное и искреннее видео получилось!

До прокатов: