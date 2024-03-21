ФОТО | Мечта о ЧЕ разрушена: Польша разгромила сборную Эстонии по футболу

На 22-й минуте матча полузащитник Польши Пшемыслав Франковский вывел хозяев вперед. Положение Эстонии осложнилось через пять минут, когда Максим Паскочи получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. Эстония осталась на поле вдесятером.

Польша забила быстрый гол в начале второго тайма: гол забил Пётр Зелиньский. Спустя 10 минут Якуб Пётровский забил третий гол. Карол Метс переправил мяч в собственные ворота после передачи Никола Залевский на 73-й минуте, а вышедший на замену Себастьян Шиманьский сделал счет 5:0 на 77-й минуте.

Через минуту Мартин Веткаль, который вышел на поле в составе эстонской сборной в четвертый раз, забил свой первый гол за национальную команду.

Мартовский перерыв на игры сборных завершится для Эстонии 26 марта в Хельсинки матчем против Финляндии, которая со счётом 1:4 проиграла Уэльсу во втором полуфинале плей-офф в Кардиффе. В тот же день Польша и Уэльс решат кто отправиться на чемпионате Европы.

До матча:

Эстония вышла в плей-офф отбора чемпионата Европы благодаря победе в дивизионе D Лиги наций прошлого сезона. В полуфинальном матче подопечные Томаса Хэберли встретятся с Польшей. Победитель этой игры встретится с Уэльсом или Финляндией в следующий вторник, чтобы определить, кто отправится на чемпионат Европы.

Отборочная кампания к чемпионату Европы для Польши, как и для Эстонии, прошла неудачно: они заняли третье место в группе E, уступив Албании и Чехии и опередив лишь Молдову.

„Мы в двух победах от чемпионата Европы — это непростая задача, но все, кто связан с эстонским футболом, знают, что следующая такая возможность может представиться не скоро, - сказал на пресс-конференции в среду капитан команды Константин Васильев. - Все хотят выкладываться на поле по максимуму, и мы должны выйти на игру с таким настроем“.