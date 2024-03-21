МНЕНИЕ | Владислав Иноземцев: удары по российским НПЗ - самая успешная военная кампания Украины. Подорвёт ли это российскую экономику?
Осуществлявшиеся в прошлом году спорадические атаки дронов на Москву и несколько крупных городов не нанесли практически никакого ущерба и не деморализовали население. Удары по приграничным городам и вторжение подразделений, составленных из сражающихся против В.Путина россиян, на территорию Брянской, Белгородской и Курской областей областей пока не дают значимого стратегического эффекта и лишь усиливают антиукраинские настроения в российском обществе, укрепляя отношение ко всем русским, поддерживающим Украину, как к предателям. Кампания же по разрушению промышленного потенциала более явным образом влияет на бизнес и власть, что куда более важно – и, кроме того, действительно подрывает экономический потенциал страны (пусть даже и не критически), считает Владислав Иноземцев.
Этой зимой многие эксперты недоумевали (и радовались) тому, что – в отличие от прошлой – Россия практически не наносила ударов по критической инфраструктуре в Украине, которые прежде ставили её чуть ли не грань коллапса. Сегодня же всё больше аналитиков обсуждают ответные действия ВСУ, нащупавших одно их слабых мест в российской инфраструктуре: в отличие от российской стороны, стремившейся сделать нормальную жизнь украинцев невозможной, последние атакуют крупные промышленные предприятия – в первую очередь ориентированные на экспорт или нужды оборонной отрасли. С начала года ударам подверглись уже 13 нефтеперерабатывающих заводов в Рязанской, Ленинградской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской областях и Краснадарском крае, а также три металлургических предприятия, в том числе гигантские Северсталь и НЛМК (причём шесть НПЗ были атакованы за последние десять дней). Естественно, встаёт вопрос о том, насколько долго может продолжаться данная кампания и какие последствия она может иметь для российской экономики.
На мой взгляд, данные акции – самое болезненное, что предпринимает на российской территории в последнее время украинская армия. Осуществлявшиеся в прошлом году спорадические атаки дронов на Москву и несколько крупных городов не нанесли практически никакого ущерба и не деморализовали население. Удары по приграничным городам и вторжение подразделений, составленных из сражающихся против В.Путина россиян, на территорию Брянской, Белгородской и Курской областей областей пока не дают значимого стратегического эффекта и лишь усиливают антиукраинские настроения в российском обществе, укрепляя отношение ко всем русским, поддерживающим Украину, как к предателям. Кампания же по разрушению промышленного потенциала более явным образом влияет на бизнес и власть, что куда более важно – и, кроме того, действительно подрывает экономический потенциал страны (пусть даже и не критически). Наконец, предсказуемость объектов нападения и показательная успешность атак зримо подтверждает вопиющее несовершенство российской ПВО, если не её полное отсутствие (хотя попытки поражения двух крупнейших предприятий отрасли – Киришского и Ярославского НПЗ – несколько раз за последние недели оказывались успешно отбиты).
Итак, насколько долго и эффективно может развиваться кампания? Видимо, ответ на этот вопрос мы узнаем в течение апреля месяца. Защита стационарных промышленных объектов от беспилотников, причём довольно устаревшего образца (украинские ВВС используют для этих целей в основном советские аппараты Ty-141 и Ty-143) не является невыполнимой задачей – судя по всему, успешность нынешней кампании ВСУ обусловлена в том числе традиционным российским головотяпством (и отчасти недооценкой потенциала противника). Но если атаки не будут нейтрализованы в течение ближайшего месяца, можно утверждать, что в Киеве нашли практически идеальные цели на территории России и применяют очень выгодную тактику (уже сейчас многие аналитики указывают на то, что стоимость применяемых БПЛА не идёт ни в какое сравнение с наносимым ущербом и происходящее идеально вписывается в доктрину войны на истощение, которую, судя по всему, в последнее время применяет Кремль). Однако даже несмотря на всё это, я бы не рискнул утверждать, что начатая Киевом кампания подорвёт российскую экономику или нанесёт чувствительный ущерб большинству россиян.
Удары украинских сил привели к остановке – хотя и не слишком продолжительной, нескольких нефтепереработывающих предприятий (причём двух крупных – Рязанского НПЗ и Нижегороднефтеоргсинтеза, входящих в первую пятёрку по показателю производительности).
Обратимся к фактам и цифрам. В России работает 45 крупных и средних НПЗ, большинство из которых были построены в 1960-х и 1970-х годах, когда в СССР наметился бум нефтедобычи. При этом подавляющая часть мощностей сосредоточена в регионах не добычи (Западной Сибири), а потребления или экспорта (Поволжье, Центральный регион, Юг России и Ленинградская область) – на эти территории приходится более 76% всех мощностей нефтепереработки (или около 230 млн. т/год). Практически все эти предприятия находятся в зоне досягаемости украинских БПЛА, имеющих радиус действия около 1 тыс. км. Насколько опасна такая уязвимость?
Скажем так: она достаточно неприятна. Как отмечает отличающийся самыми реалистичными прогнозами российский эксперт по нефтегазовой отрасли С. Вакуленко, «это ещё, быть может, не проблема, но ясная угроза проблемы». Удары украинских сил привели к остановке – хотя и не слишком продолжительной, нескольких нефтепереработывающих предприятий (причём двух крупных – Рязанского НПЗ и Нижегороднефтеоргсинтеза, входящих в первую пятёрку по показателю производительности). По данным Reuters, за первый квартал российская нефтепереработка сократилась на 370 тыс. т, или на 7%, при том что самые последние оценки говорят о потере 11% физического переработки и 10-15% общего объёма мощностей нефтеперабатывающих заводов. Это уже отозвалось снижением экспорта нефтепродуктов, введением с 1 марта временного запрета на экспорт бензина, падение производства которого достигло почти 8%, и некоторыми проблемами на внутреннем рынке, хотя заметного роста дефицита топлива и цен на него не фиксировалось. Такая ситуация, на мой взгляд, обусловлена прежде всего тем, что до 70% всех нефтепродуктов уходит на экспорт (в 2023 году за рубеж направлялось около 2,6 млн. барр./сутки, причём нередко показатель достигал 3,5 млн. барр./сутки) (хотя, замечу, это оценочные цифры, так как официальная статистика экспорта нефти и нефтепродуктов из России не публикуется с весны 2023 г.) и его относительно незначительное сокращение вполне может сохранить на прежнем уровне предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке.
Какие последствия могут иметь уже совершённые рейды против российских нефтяных заводов? Пока довольно умеренные. Как ни странно, не стóит рассчитывать на существенное падение доходов российского бюджета: экспорт нефтепродуктов будет заменён экспортом сырой нефти, и не более того, что подтверждается ростом её отгрузок на морских терминалах в марте на 10% (по неофициальным сведениям, озвученным кремлёвскими чиновниками, Россия в натуральном выражении продала за рубеж в 2023 г. около 234 млн. т сырой нефти и почти 128 млн. т продуктов нефтепереработки). Для того, чтобы изменить ситуацию в этой сфере, необходимо парализовать экспортные терминалы в Новороссийске, Приморске, Санкт-Петербурге и Туапсе – но это чревато рядом проблем (от экологической катастрофы на Балтике до крупного ущерба интересам третьих стран [так, на Новороссийск приходится до 90% казахстанского экспорта нефти который обеспечивается по т.н. Каспийскому трубопроводному консорциуму, и украинские атаки на базу Черноморского флота в Новороссийской бухте уже вызвали опасения в Астане]).
Для создания России серьёзных проблем за счёт ударов по НПЗ необходимо увеличение нагрузки на железные дороги, которые оказались бы перегружены из-за поставок топлива с Востока в западные регионы, что вызвало бы распостранение проблем на смежные отрасли экономики.
Что касается внутреннего рынка, то по оценкам экспертов для существенного удара по нему, который почувствовался бы и населением, и промышленностью, необходим вывод из строя приблизительно 40-50% нефтепереработки (повторю ещё раз – на внутренний российский рынок идёт около трети всей добываемой в стране нефти). Однако и в этом случае на рынок европейской части страны дополнительные нефтепродукты могут быть поставлены по имеющейся в России с 1970-х годов системе магистральных нефтепродуктопроводов, ищущих от Кузбасса, Омска и Южного Урала до центральных регионов; кроме того, следует иметь в виду, что в относительной близости от основных российских мегаполисов находятся «Нафтан» и Мозырский НПЗ в Белоруссии, загруженные сейчас меньше чем на половину своих мощностей (если Москва увеличит поставки нефти в республику и заплатит за её переработку, она может в несколько раз перекрыть ущерб, нанесённый украинскими атаками). При этом я бы сказал, что для создания России серьёзных проблем за счёт ударов по НПЗ необходимо увеличение нагрузки на железные дороги, которые оказались бы перегружены из-за поставок топлива с Востока в западные регионы, что вызвало бы распостранение проблем на смежные отрасли экономики.
Отдельно следует заметить, что (в отличие от утверждений, часто проскальзывающих в украинских медиа) удары по нефтеперерабатывающим предприятиям практически не сказываются на обеспечении топливом российских оккупационных войск. Для их обеспечения сейчас используется не более 5-7% всех производимых в стране нефтепродуктов, и поставки в войска являются несомненном приоритетом для Кремля, так что здесь сбои возможны в последнюю очередь (я должен отметить, что украинские эксперты и полити-ки, увы, довольно традиционно занимаются самообманом в отношении ситуации в российском ТЭК – чего, например, стоит утверждение о том, что с 2021 по 2024 г. среднесуточный объём переработки на российских НПЗ сократился с... 9,4 до 5,1 млн. баррелей, если в 2021 году вся добыча нефти в Рос-сии составляла 10,4 млн. барр./сутки, из которых 4,8 млн. барр./сутки экспортировались в сыром виде), так что рассчитывать на приближение катастрофы могут только неисправимые оптимисты.
Кроме того, разумеется, говоря о ущербе, наносимом российской нефтепереработке, нужно иметь в виду его продолжительность. Практически любой удар вызывает временную остановку предприятия (российские власти о последствиях украинских атак дипломатично говорят как о «внеплановых ремонтах»), но, согласно большинству комментариев, предприятия достаточно успешно с этими ремонтами справляются (в том числе и потому, что бóльшая часть используемого в нефтепереработке оборудования производится в России и не является сложнозаменяемым дефицитом), а о полном разрушении хотя бы одного из них не идёт и речи – для этого необходима массированная атака с воздуха и последовательное противодействие аварийно-восстановительным работам. Стóит также заметить, что подвергающиеся ударам предприятия входят в состав крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний, финансовые возможности которых позволяют выделить практически любые средства для оперативного возобновления производства.
Подводя итог, сегодня можно с уверенностью утверждать следующее. С одной стороны, украинские удары по российской нефтепереработки являются самой успешной кампанией, которую ВСУ проводили или проводят на территории Российской Федерации – и она будет тем эффективнее, чем дольше она будет продолжаться и чем больший масштаб она примет. С другой стороны, не следует предполагать, что предпринимаемые атаки приведут к радикальному сокращению российского экспорта или вызовут критические последствия для российской экономики (срыв посевной из-за нехватки горюче-смазочных материалов или резкое повышение стоимости транспортных услуг) – тем более не нужно надеяться на то, что эти атаки нарушат снабжение российской армии (для достижения этой цели правильнее всего усиливать удары по складам и хранилищам нефтепродуктов, расположенных либо на оккупированных территориях, либо в относительной близости к фронту в приграничных областях России). Критически важным моментом во всей этой истории будет, разумеется, способность Украины продолжать атаки даже в нынешнем их радиусе и не снижать их интенсивности – так как в России уже распространяются мнения о том, что вся кампания была приурочена к организованным Кремлём «выборам» («атаки на значимые объекты внутри России были приурочены к президентским выборам, атаки в январе были пробой тактики, а к мартовским атакам копился арсенал дронов») и на её продолжение у Киева нет сил и средств...
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