МНЕНИЕ | Владислав Иноземцев: удары по российским НПЗ - самая успешная военная кампания Украины. Подорвёт ли это российскую экономику?

Кроме того, разумеется, говоря о ущербе, наносимом российской нефте­переработке, нужно иметь в виду его продолжительность. Практически лю­бой удар вызывает временную остановку предприятия ( российские власти о последствиях украинских атак дипломатично говорят как о «внеплановых ремонтах» ), но, согласно большинству комментариев, предприятия достаточно успешно с этими ремонтами справляются (в том числе и потому, что бóльшая часть используемого в нефтепереработке оборудования производится в Рос­сии и не является сложнозаменяемым дефицитом), а о полном разрушении хотя бы одного из них не идёт и речи – для этого необходима массированная атака с воздуха и последовательное противодействие аварийно-восстановите­льным работам. Стóит также заметить, что подвергающиеся ударам предпри­ятия вхо­дят в состав крупнейших российских вертикально интегрирован­ных нефтя­ных компаний, финансовые возможности которых позволяют вы­делить практически лю­бые средства для оперативного возобновления про­изводства.

Подводя итог, сегодня можно с уверенностью утверждать следующее. С одной стороны, украинские удары по российской нефтепереработки являю­тся самой успешной кампанией, которую ВСУ проводили или проводят на территории Российской Федерации – и она будет тем эффективнее, чем до­льше она будет продолжаться и чем больший масштаб она примет. С другой стороны, не следует предполагать, что предпринимаемые атаки приведут к радикальному сокращению российского экспорта или вызовут критические последствия для российской экономики (срыв посевной из-за нехватки горю­че-смазочных материалов или резкое повышение стоимости транспортных услуг) – тем более не нужно надеяться на то, что эти атаки нарушат снабже­ние российской армии (для достижения этой цели правильнее всего усили­вать удары по складам и хранилищам нефтепродуктов, расположенных либо на оккупированных территориях, либо в относительной близости к фронту в приграничных областях России). Критически важным моментом во всей этой истории будет, разумеется, способность Украины продолжать атаки да­же в нынешнем их радиусе и не снижать их интенсивности – так как в России уже распространяются мнения о том, что вся кампания была приурочена к ор­ганизованным Кремлём «выборам» ( «атаки на значимые объекты внутри России были приурочены к президентским выборам, атаки в январе были пробой тактики, а к мартовским атакам копился арсенал дронов» ) и на её продолжение у Киева нет сил и средств...