МНЕНИЕ | Альфред Кох: „У Европы хватит ресурсов помочь Украине даже в одиночку“

Его тезисы были фееричны. Во-первых, он сообщил, что американская помощь Украине, даже если она будет выделена, будет оформлена как кредит. Сенатор объяснил это тем, что у Америки и так огромный госдолг и к тому же есть проблема нелегальной миграции через границу с Мексикой.

Но вот вчера в Киев приехал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. До сих пор он считался „проукраинским политиком“. Его очень любят украинские власти, и он с завидной регулярностью приезжает в Украину. В американских медиа пишут, что он в последнее время сблизился с Трампом, и потому тем более интересно, что он привез украинцам в этот раз.

Но ладно Остин. Он, в конце концов, человек подневольный, чиновник, у него есть начальство, и начальство ставит его перед фактом: помощи нет. И ты уж там как-нибудь сам выкручивайся. Все же понимают, что это не твое решение. Так что заговори им зубы, наобещай с три короба, скажи правильные слова поддержки…

Вместо реальной помощи Остину осталось только твердить про „непоколебимую“ поддержку и про то, что „мы не позволим Украине потерпеть поражение“. Как понимать эту лукавую формулировку, совершенно непонятно. Что это такое: „Не позволить потерпеть поражение“ (при полном отсутствии реальной помощи)? Зачем так витиевато? Почему нельзя сказать: мы поможем Украине победить? Ан, нет… Значит, нельзя так сказать. Потому и появляются такие казуистические формулировки.

Ему нечего было предъявить его коллегам: США по-прежнему не могут похвастаться тем, что они сохранили за собой роль лидера в поддержке Украины. 300 млн. долларов, которые они, поскребя по сусекам, набрали на прошлой неделе, – это капля в море и точно не повод для гордости.

Состоялся юбилейный (20-й) Рамштайн. Его вел министр обороны США Ллойд Остин. Мне откровенно было его жалко. Пожилой, отнюдь не блещущий здоровьем, заслуженный боевой генерал и вполне приличный человек должен был играть роль, которую он совсем не предполагал когда-нибудь исполнить.

У меня сразу возник вопрос: а сенатор эти два обстоятельства для себя только вчера выяснил? До сих пор Америка выделяла помощь Украине безвозмездно при том, что оба этих фактора уже давно имелись в наличии. Чего вдруг в этот раз именно они оказались решающими? До сих пор (до начала дружбы с Трампом) сенатор Грэм не считал, что эти факторы как-то влияют на выделение помощи Украине. Ну ладно, в конце концов, кредит – так кредит.

Но, во-вторых, сенатор сообщил, что украинцы должны идти воевать, начиная с 25 лет, и вообще, он буквально требовал немедленно принять закон о мобилизации (будто бы такой наказ ему дал провожавший его в Украину помощник Байдена по национальной безопасности Салливан). Причем он специально подчеркнул, что принятие закона о мобилизации Украина не должна ставить в зависимость от прохождения в Конгрессе США закона о помощи Украине.

Он прямо призвал украинцев „не основывать свои решения о вступлении в армию на том, продолжают ли их поддерживать Соединенные Штаты…Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя… Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить!“.

Я уже много раз писал: рано или поздно Запад поставит перед Украиной вопрос о том, что она должна выполнить свою часть неформального договора и выставить для войны необходимое количество солдат. В противном случае сама идея военной помощи со стороны Запада повисает в воздухе. Но моего воображения не хватило, представить себе, что в реальности это требование озвучит представитель той страны, которая никакой помощи уже полгода как не оказывает! И будет ли оказывать, неизвестно.

Короче, если правда, что Линдси Грэм приехал в Киев, чтобы передать весточку от Трампа, то весточка получилась какая-то замысловатая.