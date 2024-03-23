Доула: Когда признаешь смерть, начинаешь по другому чувствовать жизнь

Доулой можно быть, не имея образования психолога. Здесь главное обладать эмпатией и желанием помочь другому человеку. Конечно, важны и знания в этой специфической области. Если мы говорим о психологии, то можно упомянуть, что для психологов есть отдельное направление, связанное со смертью, - танато психология . Еще одно, как мне кажется, отличие - это более теоретические знания у психолога и более практические у доулы. Доулы могут не только помочь в горе, но и обладают информацией о физиологических процессах, которые происходят в организме во время умирания. Например, доула может объяснить родным, что именно в данный момент с умирающим близким происходит, что он чувствует. Доулы проходят специальное обучение, чтобы знать, какие физиологические процессы происходят в умирании.

Доула смерти помогает в другой переходный момент - переход из жизни в смерть. Это грубо говоря. Потому что для меня это понятие более широкое - главный акцент на близких, у которых умер родной человек. Помощь в проживании горевания и траура. Все новое - хорошо забытое старое. Раньше много людей обладали знаниями об умирании, так как все переходы - рождение, свадьба, смерть - проходили в семейном кругу. Было много традиций, которые помогали горюющему человеку вернуться к нормальной жизни, переживать смерть. Все знали, что делать. Например, моя прабабушка была потомственной плакальщицей. У нее была специальная обрядовая одежда. Они садились у гроба и несколько дней плакали, причитали. Это влияет на то, что другие люди, которые хоронят, не могут поплакать или считают, что это зазорно, они начинают тоже плакать. Это все помогало быстрее восстановиться.

Слово „доула“, я думаю, все уже давно знают. Доула - человек, который помогает в переходные моменты жизни. Например, рождение. Некоторые женщины приглашают доулу на роды, она помогает пройти переходный момент начала новой жизни и трансформации женщины в мать.

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония). Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония), в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журн алистики“.

У меня часто спрашивают, как такая работа отражается на моей психике и настроении. Я очень жизнерадостный человек. Конечно, если мы говорим про любую работу с людьми, надо все-таки, во-первых, соблюдать баланс. У доулы это называется life-death balance. Плюс к этому нужно еще посещать группы, на интервизию ходить, на супервизию, быть в личной терапии. Но нельзя сказать, что я ничего не чувствую, соприкасаясь с трагедиями. Если я поставлю стены между собой и клиентом, я буду как робот вещать - так нельзя. Эмпатия в этой профессии очень важна.

Изначально я была долгое время юристом, я работала в горячих точках: Чечня, Грузия, Украина. Как вы понимаете, любой военный конфликт - это боль, кровь, страдания и смерть. Поэтому в моей истории я могу сказать, что второе образование психолога просто расширило мою профессиональную деятельность. Я поняла, что у меня две профессии связаны с войной и с трагедиями в человеческих судьбах. И как бы я ни бежала от этой темы, она все равно со мной. Тогда я решила сделать акцент именно вот на... такой печальной теме. Стала узнавать больше о смерти, о том, как помогать людям, потерявшим близких. Видимо, это мой жизненный путь.

Я, например, в дополнение ко всему, брала еще по деменции обучение. Интересовалась геронтологией - это психология пожилых людей. Потому что, например, приходит клиент, жалуется, говорит, что с мамой ругается постоянно. А потом выясняется, что у мамы начальная стадия деменции, и это уже не прежняя мама. Когда человек это знает, то в тот момент, когда они ругаются, ему становится проще знать и понимать, что он не всё может маме донести. Когда он понимает, осознает проблему, ему проще дальше с мамой вести диалог. Или монолог, увы. Я также пошла изучать религию, потому что клиенты разные бывают. Хотя я не религиозный человек, я скорее агностик. Но кому-то это поможет, а когда ты не в теме, ты не можешь даже правильно слова подобрать.

Например, для меня было интересно узнать, что слух — это последнее чувство, которое исчезает у человека. То есть человек уже может глаза не открывать, не шевелиться, ничего не чувствовать, но он будет слышать. До последнего, если ты находишься у постели умирающего, ты можешь ему что-то сказать. Даже если кажется, что он уже ничего не ощущает, он может все равно услышать слова, которые вы хотите сказать. Доулы много знают о похоронах, исторических традициях и так далее.

В стадии острого горя, когда только случилась трагедия, человек, что бы вы ни говорили, не услышит, он в своем мире. Здесь важно просто обозначить ему, например, в письменном виде, или позвонить или прийти, сказать: „Я здесь.Я здесь для того, чтобы дать тебе это пространство, чтобы ты выразил свои чувства. Делай, что хочешь. Хочешь, плачь. Хочешь, я посижу, просто помолчу с тобой. Хочешь, я за руку подержу. Хочешь, мы сходим куда-то. Хочешь, на кладбище сходим. Я не специалист, но я твой близкий человек, я хочу помочь тебе и быть полезным. Если ты почувствуешь, что нужно, я всегда рядом. Я могу выслушать тебя, приехать к тебе, покормить тебя, съездить с тобой куда-то“.

Здесь нет единого рецепта. Зависит от разных факторов. От самого человека, от стадии горевания, от эмоционального состояния. Горюющий человек должен знать, что есть помощники, специалисты, которые могут помочь. Также есть разные варианты помощи. Кому-то поможет арт-терапия. Взять, что-то слепить мощное, смешать глину или нарисовать что-то, свою злость, свою агрессию, обиду на умершего человека. Когда близкий умирает, это же целый пласт боли поднимается: „Ты бросил меня, ты оставил меня одну“. Ведь больше не будет формироваться каких-то общих позитивных воспоминаний… Кому-то полезно просто поговорить. Кто-то может просто рыдать. Также человек, который проживает горе, может быть агрессивным. Он может говорить: „Да что ты знаешь про мое горе?!“ Здесь главное не отвечать, не парировать. Лучше принять это и самому сходить к другому человеку или психологу, обсудить, как вам было больно услышать подобное. Горюющий человек все равно номер один в этой ситуации. Свою значимость стоит подавить на этот период.

Самый распространенный вопрос - горевание. Как прожить время после утраты, вопросы траура. Иногда людям важно просто говорить о человеке, которого потеряли. А кто их будет слушать? Дома или у друзей эти темы не поднимешь. А поднимая воспоминания о человеке, клиенты поддерживают их в своей памяти.

К сожалению, в моей жизни война - это перманентное состояние, так как с военными проблемами я работаю с двухтысячных годов. Когда началась война в Украине, очень много было звонков, я даже давала рекламу о предоставлении бесплатных консультаций до 30 минут. В день тогда доходило даже до 20 консультаций. Надо было поддержать людей. Это были и местные люди, и из Украины, и из России. То есть я в тот момент была как некий островок безопасности, люди просто делились своими переживаниями. Позже появился новый тип клиента. Это люди с посттравматическим стрессовым расстройством. Люди, получившие военную травму. Пришлось даже взять дополнительное обучение конкретно по военной травме и работе с ней. Потому что военная травма или посттравматический стресс может быть не только у военного, а и у членов его семьи. Чеченские случаи показывают, что проблемы остаются и после войны. Побывавшие в горячих точках люди воспринимают какие-то нестандартные ситуации как стандартные, их границы, нормы меняются. Это как у женщины, которая находится в состоянии насилия. То, что мы думаем „Боже мой, нельзя такое больше терпеть“, для них становится нормой, они так живут. Это страшно.

То есть все, что можно сделать для близкого человека, можно прямо перечислить. Уже само это письмо или слова, даже если горюющий ничем не воспользуется, ему будет поддержкой в этом периоде. Бывает так, что в стадии острого горя, человек не может еще ничего проживать, он как бы пластырями заклеивает свою боль. Выражаясь метафорично - заклеил раны, их не видно и как будто их нет - человек все отрицает. Если отодрать сейчас эти пластыри, все, человек себя растеряет. Он должен прийти в какую-то физическую форму. Спать нормально, есть нормально, минимальная физическая активность должна быть. Вот эти три фактора, пока их не будет, ни один нормальный психолог не пойдет глубоко в травму, чтобы раскопать там что-то и помочь на более глубинном уровне.

Специалисты говорят что год-полтора. Опять же, все сугубо индивидуально. Человек вроде нормально проживает, а что-то напомнило и скатился опять или заплакал. Рано или поздно эти слезы могут стать светлыми воспоминаниями. Плакать и через 30 лет после утраты - нормально.

Если хочется плакать, то плакать. Никто не знает, сколько нужно плакать. Но если есть в этом потребность, зачем её отрицать?

Но современные исследования доказывают, что горевание - это индивидуальный процесс. Нельзя предугадать ни стадию, ни ее длительность и характер проживания. Что-то пропускается, что-то затягивается, то есть нет никаких временных рамок. Поэтому важно быть чутким к близкому и к себе в горе. Не устанавливать сроков или целей. Также очень важно дать себе время и оградить себя от излишних советов, вроде: „Хватит рыдать, пошли картошку копать“. Понятно, что физический труд может помочь, но здесь важно наблюдать за собой. Дать время и пространство своим эмоциям.

Я всегда за самопомощь. Если нет возможности обратиться к специалисту, то важно дать себе время для горевания. Как у нас обычно происходит? Случается нечто, мы едва замечаем событие, и чтобы не проживать его, углубляемся в работу, в дела. А горе не уходит. Оно с вами. Годами. Опасность такого поведения - это вероятность, что смерть синички может вызвать глубочайший кризис. Основное для проживания горя - это дать себе время и пространство, где вы сможете быть собой и дать волю своим чувствам. Найти безопасное и дружественное окружение, которое будет принимать вас.

Возможно ли, что человек не сможет справиться с утратой?

В основном, мы все справляемся. Проживаем, переживаем. И идем дальше жить. Но мы все знаем фразу: он умер от горя. Что это значит? Горе - это экстремальный период, время, когда человеческий организм испытывает серьезные нагрузки. Это значительный выброс адреналина, который может привести к параличу сердечной деятельности. Кардиологи выявили так называемый „синдром разбитого сердца“, и причиной будет сердечная недостаточность. Такое тоже возможно.

Что делать людям, у которых сильный страх смерти? Как справляться с этим?

Страх смерти - это один из базовых страхов в нашей жизни. Он помогает нам выжить и не убиться раньше времени. Но бывает, что мысль о смерти может привести к излишней тревожности и даже вызвать паническую атаку. Тогда надо смотреть, что именно бывает триггером для возникновения такой реакции в теле. Важно прорабатывать свои страхи. Давно мне самой казалось, что если я скажу слово „смерть“, она сразу придет. У меня был очень серьезный страх смерти. Важно сказать себе, что если я в эту тему пойду, то ничего не случится. Я просто удовлетворю свое любопытство. Можно бросить себе вызов и сходить в наше Кафе Смерти, где собираются люди, чтобы обсудить любые околосмертные вопросы. Начиная с этого, можно постепенно исследовать тему смерти для себя. Если страх смерти мешает жить, то не нужно пытаться убегать от его, нужно прорабатывать и разбирать.

Расскажите про ваше кафе смерти в Таллинне? Кто туда приходит, для чего?