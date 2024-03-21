За рубежом
21.03.2024, 08:00

Российские военные нанесли ракетный удар по Киеву. Пострадали 10 человек, в том числе ребенок

 
Киев. Фото не связано с описанными событиями
Киев. Фото не связано с описанными событиями
ФОТО: GLEB GARANICH | REUTERS

По данным военной администрации города, в ночь на 21 марта над Киевом и Киевской областью системы ПВО сбили около 30 российских ракет, сообщает ряд телеграм-каналов, в том числе, Meduza.

Воздушная тревога в столице Украины продолжалась три часа. По предварительным данным, в результате удара повреждены многоэтажные жилые дома, здание дошкольного учебного заведения и нежилые помещения в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах Киева.

В одном из поврежденных домов начался пожар, его жильцов эвакуировали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадали 10 человек, двое госпитализированы. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок. Российские военные ударили по Киеву впервые за последние 44 дня, отметили в администрации.

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