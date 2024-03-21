Российские военные нанесли ракетный удар по Киеву. Пострадали 10 человек, в том числе ребенок

Воздушная тревога в столице Украины продолжалась три часа. По предварительным данным, в результате удара повреждены многоэтажные жилые дома, здание дошкольного учебного заведения и нежилые помещения в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах Киева.

В одном из поврежденных домов начался пожар, его жильцов эвакуировали .

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что в результате атаки пострадали 10 человек, двое госпитализированы. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок. Российские военные ударили по Киеву впервые за последние 44 дня, отметили в администрации.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.