Петрыкина в топ-7 лучших фигуристок мира после короткой программы

Обе девушки блестяще справились со своими задачами. Нина Петрыкина набрала 66.23 балла и заняла промежуточное 7-е место.

„Я счастлива снова соревноваться - это невероятно много значит выступать здесь сегодня да еще и получить такие высокие оценки. Я пока не до конца оправилась от травмы, поэтому каскад 3-3 делать пока не могу“, - сказала Нина Петрыкина сразу после проката.

Натали Лангербаур получила от судей 53.81 балла, заняла промежуточное 24-е место и прошла в произвольную программу!

„Это мой первый чемпионат мира. Я сегодня довольно сильно нервничала перед прокатом, но как только пошла музыка, все стало как надо“, - отметила Натали.

Победу в короткой программе одержала Луна Хендрикс из Бельгии, набравшая 76,98 балла. Второе место заняла Изабо Левито из США с результатом 73,73. Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи — 73,55 балла.

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