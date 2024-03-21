Эстония в двух шагах от Евро-2024: верят ли букмекеры в проход сборной?

Польша и Эстония встречались друг с другом девять раз, но это будет первый раз, когда они встретятся в официальном матче. Из всех матчей Польша выиграла семь и один раз сыграла вничью, а в последней встрече, состоявшейся в 2012 году на „А. Ле Кок Арене“, Эстония победила со счетом 1:0 благодаря голу Константина Васильева на 92-й минуте.

Победитель пары Польша – Эстония пробьется в финал плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет против сильнейшего в поединке Уэльс – Финляндия. Обладатель путевки на европейское первенство определится 26 марта.

Букмекер betsafe фаворитом полуфинальной встречи считает Польшу. Коэффициент на победу "бело-красных" составляет 1,16 балла. На успех Эстонии – 23,00. Цена ничьей – 7,50.

Фаворитом грядущего поединка olybet считает польскую сборную. На победу на победу "бело-красных" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,16. Ничья – 8,30. Выигрыш эстонской сборной по итогам 90 минут матча – 21,00.

Optibet также не верит в Эстонию. На проход сборной в финал отбора они предлагают коэффициенты от 16.93. Тогда как на её соперника по стыку — Польшу — котировки стартуют от 1.20.

За участие на Евро-2024 УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) выплатит каждой сборной по 9,25 млн евро. Также за каждую победу организация будет накидывать по 1 млн евро, а за ничью — по 500 тысяч евро.

Матч на варшавском Национальном стадионе, которые вмещает 56 000 зрителей, начнется в четверг вечером в 21:45 по эстонскому времени.

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