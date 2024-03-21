Футбол
21.03.2024, 12:27

ФОТО | Константин Васильев: в одной игре возможно все, и никто не может лишить нас мечты

 
Eigo Kaljurand
Varssavi

В преддверии самого важного матча в своей новейшей истории сборная Эстонии по футболу смеет мечтать о большем.

„За дни, проведенные вместе, не было никаких признаков неуверенности в себе, и молодые игроки хотят проявить себя, — сказал капитан сборной Константин Васильев накануне матча. — Польские футболисты ежедневно выступают на более высоком уровне, и их индивидуальное мастерство может решить исход матча. Наша сила в командной работе: мы должны действовать и мечтать вместе. Игроки на поле тоже должны быть сплоченным организмом, который дышит как единое целое, потому что здесь не место для индивидуальных амбиций. Если кто-то выходит на поле на две минуты, то это самые важные две минуты“.

В группе F отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года Эстония заняла последнее место после Бельгии, Австрии, Швеции и Азербайджана, сыграв только один раз вничью в восьми матчах. Однако в прошлом сезоне в Лиге Наций Эстония стала лучшей командой дивизиона D, обыграв Мальту и Сан-Марино, что позволило ей получить место в плей-офф отбора чемпионата Европы и оказаться в двух победах от турнира. В полуфинальном матче Эстония встретится с Польшей. Победитель этой игры встретится с Уэльсом или Финляндией в следующий вторник, чтобы определить, кто отправится на чемпионат Европы.

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