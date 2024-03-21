ФОТО | Константин Васильев: в одной игре возможно все, и никто не может лишить нас мечты

„За дни, проведенные вместе, не было никаких признаков неуверенности в себе, и молодые игроки хотят проявить себя, — сказал капитан сборной Константин Васильев накануне матча. — Польские футболисты ежедневно выступают на более высоком уровне, и их индивидуальное мастерство может решить исход матча. Наша сила в командной работе: мы должны действовать и мечтать вместе. Игроки на поле тоже должны быть сплоченным организмом, который дышит как единое целое, потому что здесь не место для индивидуальных амбиций. Если кто-то выходит на поле на две минуты, то это самые важные две минуты“.