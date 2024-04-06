Кровавая тайна тихого эстонского острова. На Прангли грабители убили волостного старейшину с семьей и сожгли их дом

Часто можно услышать о том, что особенно богатыми на преступления были 1990-е годы. Например, в 1994 году в своей мустамяэской квартире был убит член группировки птицефабрики Райн Высанд - наемный убийца застрелил его из винтовки с оптическим прицелом через окно кухни с крыши соседнего дома.