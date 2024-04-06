Эстонский Экспресс
06.04.2024, 20:15

Кровавая тайна тихого эстонского острова. На Прангли грабители убили волостного старейшину с семьей и сожгли их дом

 
Karoliina Vasli
karoliina.vasli@epl.ee
Julija Sandul
перевод

Со стороны Прангли выглядит как идиллический островок, куда можно отправиться на летнюю экскурсию. Однако даже у Прангли есть своя кровавая история, о которой туристам предпочитают не рассказывать, пишет Eesti Päevaleht.

Часто можно услышать о том, что особенно богатыми на преступления были 1990-е годы. Например, в 1994 году в своей мустамяэской квартире был убит член группировки птицефабрики Райн Высанд - наемный убийца застрелил его из винтовки с оптическим прицелом через окно кухни с крыши соседнего дома.

В то время подобные инциденты были обычным делом.

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