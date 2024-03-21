ВИДЕО | В свете предстоящего плей-офф. Пять исторических побед сборной Эстонии по футболу
В преддверии стыкового матча против Польши RusDelfi решил вспомнить самые яркие минувшие победы нашей команды. Не согласны с выбором? Предлагайте в комментариях свои варианты.
Поскольку для продолжения борьбы нужна только победа, мы решили не включать в рейтинг, ни героические ничьи, ни, тем более, достойные поражения, хотя и тех, и других можно вспомнить немало.
Итак, наш вариант пяти запоминающих побед сборной Эстонии в ее новейшей истории.
5. Эстония — Беларусь — 1:0 (отборочный матч чемпионата мира)
5 октября 1996 г. Таллинн. Стадион „Кадриорг“. 1500 зрителей.
Эстония: Поом, Лемсалу, Хохлов-Симсон, У. Рооба, Зелински, Алонен, М. Рооба (Т. Калластэ, 58), Линдмаа, Кристал (Арбейтер, 89), Рейм, Опер (Кирс, 26).
Тренер: Тейтур Тордарсон.
Гол: Хохлов-Симсон (52).
Первая победа Эстонии в отборочных матчах чемпионатов мира и Европы после восстановления независимости.
Первые циклы после возвращения Эстонии в европейскую футбольную семью складывались исключительно тяжело. В отборе на чемпионат мира 1994 года удалось вырвать лишь нулевую ничью в гостях на Мальте. В следующем цикле — перед европейским первенством 1996 года — Эстония, попавшая в очень сложную группу, и вовсе получила 10 поражений из 10 возможных, с общей разницей 3-31.
Исправить положение дел был призван исландец Тордарсон, которого пригласили на работу сразу и в сборную, и в „Флору“. Начать отбор нашей команде выпало двумя играми против белорусов, которые котировались явно выше (например, годом ранее они дома смогли обыграть грозных голландцев). В первой игре в Минске Эстония проиграла 0:1, что рассматривалось как неплохой результат. В ответном матче Тордарсон выставил в основе 10 „флоровцев“, а также их недавнего одноклубника, в то время капитана сборной, Марека Лемсалу, который незадолго до того уехал в немецкий „Майнц“, во вторую бундеслигу. У белорусов главными звездами считались игравшие в киевском „Динамо“ Александр Хацкевич и Валентин Белькевич, а также форвард Петр Качуро из английского „Шеффилд Юнайтеда“ (чемпионшип).
Еще сразу 6 человек играли за клубы российской вышки. Игра на „Кадриорге“ изобиловала жесткой борьбой. Уже на 26-й минуте один из белорусских защитников так врезал по ногам Андресу Оперу, что тот с переломом отправился в больницу, но ирландский судья не стал показывать даже желтой карточки (вот оно легендарное судейство 90-х!) В начале второго тайма вынуждено покинул поле и Меэлис Рооба, но к тому времени эстонцы уже вели в счете:
Мартин Рейм подал угловой на брошенного в штрафной соперников защитника Хохлова-Симсон, который отправил мяч в сетку мимо застигнутого врасплох вратаря Шанталосова. В оставшееся время белорусы владели инициативой, но всерьез потревожить Поома не смогли. А вот эстонцы на контратаках могли и увеличить преимущество, но пару хороших шансов упустил Кристал. Но и одного гола хватило для исторической победы Эстонии! Поражение настолько подействовало на белорусскую команду, что их главный тренер Сергей Боровский немедленно ушел в отставку. А вот Тордарсон остался в Эстонии еще на 3 года и впоследствии даже удостоился ордена Креста Земли Марии.
4. Эстония — Уругвай — 2:0 (товарищеский матч)
25 марта 2011 г. Таллинн. „А. Ле Кок Арена“. 6817 зрителей.
Эстония: Парейко, Яагер, Ряхн, Пийроя, Сидоренков, Пурье (С. Пури, 56), Ал-р Дмитриев (Опер, 79), Вунк, Круглов (Кинк, 71), Сааг (Васильев, 58), Ахьюпера (Заховайко, 57).
Тренер: Тармо Рюютли.
Голы: Васильев (61), Заховайко (65).
Единственный товарищеский матч в нашем рейтинге, но все же нельзя не отметить первую и, на сегодня, последнюю победу Эстонии над сборной, когда-либо становившейся чемпионом мира. Уругвайцы — полуфиналисты недавнего чемпионата мира в ЮАР — приехали в заснеженный Таллинн в несколько экспериментальном составе, но все же ярких имен у них хватало: Макси Перейра из „Бенфики“, Диего Лугано из „Фенербахче“, Диего Перес и Гастон Рамирес из „Болоньи“ и, конечно, грозный форвард Диего Форлан (в то время — мадридский „Атлетико“). В итоге оборона Эстонии во главе с капитаном Райо Пийроя, проводившим сотую игру в футболке сборной, не дала ни одного явного шанса грозным оппонентам. А сделанные Тармо Рюютли в середине второго тайма перестановки в средней линии и атаке принесли плоды. Сначала Васильев дальним ударом застал врасплох второго вратаря уругвайцев Хуана Кастильо. А через 4 минуты тот же Васильев подал угловой, и Вячеслав Заховайко оказался в штрафной расторопнее уругвайских защитников. После матча знаменитый уругвайский тренер Оскар Вашингтон Табарес не стал оправдываться тяжелыми условиями, отметив, что эстонские игроки лучше распорядились своими шансами и победили заслуженно.
3. Эстония — Бельгия — 2:0 (отборочный матч чемпионата мира)
14 октября 2009 г. Таллинн. „А. Ле Кок Арена“. 4680 зрителей.
Эстония: Парейко, Яагер, Ряхн, Пийроя (И. Морозов, 62), Круглов, Кинк (С. Пури, 59), Ал-р Дмитриев, Вунк, Линдпере, Васильев, Сааг (Воскобойников, 72).
Тренер: Тармо Рюютли.
Голы: Пийроя (30), Васильев (67).
В конце 2000-х Бельгия не была такой топ-командой, как несколькими годами позже, когда подросло золотое поколение Азара, Куртуа и Лукаку. Но все же это была очень серьезная команда, с главными звездами в оборонительной линии: Ван Бюйтен из „Баварии“, Вермален из „Арсенала“ и Вертонген из „Аякса“. Тренировал их в том цикле опытнейший Дик Адвокаат. Однако Эстония, отмечавшая в тот год столетие национального футбола, не ударила в грязь лицом. Оборона во главе с Парейко не допустила ни одной серьезной ошибки.
Более того, капитан и лидер обороны Пийроя на 30-й минуте после ювелирного навеса Васильева перевисел в воздухе звездных оппонентов и открыл счет в матче. А во втором тайме во время контратаки уже сам Васильев после прострела прорвавшегося по флангу Круглова отправил мяч точно в угол, мимо вратаря Байи. Победа придала уверенности эстонским футболистам и стала своего рода прологом к подвигам в следующем отборочном цикле.
2. Словения — Эстония — 1:2 (отборочный матч чемпионата Европы)
2 сентября 2011 г. Любляна. Стадион „Стожице“. 15480 зрителей.
Эстония: Парейко, Ряхн, Пийроя (Степанов, 74), Круглов (Пурье, 69), Ал-р Дмитриев, Зенев (Ахьюпера, 61), Вунк, Васильев, Клаван, Яагер, Тенистэ.
Тренер: Тармо Рюютли.
Голы: Васильев (29, пенальти), Матавж (78), Пурье (81).
В отборе к чемпионату Европы 2012 года эстонские футболисты подарили болельщикам много ярких эмоций. В рейтинг вполне можно было включить и любую из побед над североирландцами (разгром дома 4:1 и валидольные 2:1 в Белфасте на финише группового этапа). Но все же, учитывая статус оппонента, победа в Любляне кажется более весомой. Ведь словенцы были участниками недавнего чемпионата мира, да и рейтинге ФИФА стояли выше нашей сборной (на сентябрь 2011 года 33-е место против 58-го, для сравнения, североирландцы были лишь 70-ми). В середине первого тайма в Любляне Васильев точным пасом разрезал словенскую оборону, и ворвавшегося в штрафную Зенева сбил словенский вратарь Ханданович. Васильев с точки был точен.
Во второй половине хозяева усилили натиск, пришлось потрудиться Парейко. Но когда на 78-й минуте словенский нападающий Матавж, подкараулив ошибку Клавана, бил в упор, не выручил бы ни один вратарь. Однако эстонцы не стали оборонять ничью. Уже через 3 минуты Пурье перед штрафной хозяев удачно сыграл в стенку с Дмитриевым и, по собственному признанию, забил свой самый важный мяч в карьере.
1. Сербия — Эстония — 1:3 (отборочный матч чемпионата Европы)
8 октября 2010 г. Белград. Стадион „Партизан“. 12000 зрителей.
Эстония: Парейко, Яагер, Ряхн, Пийроя, Клаван, С. Пури (Пурье, 70), Васильев, Ал-р Дмитриев, Круглов, Кинк (Сааг, 64), Зенев (Вунк, 87).
Тренер: Тармо Рюютли.
Голы: Жигич (60), Кинк (63), Васильев (73), Лукович (90, автогол).
Ну а самой ярким моментом отборочной кампании 2010-2011 годов стала, конечно, победа в Белграде. Перед игрой сербы явно ждали легкой победы. Примечательно, что и даже болельщики не проявили особого интереса к матчу — стадион „Партизана“ был заполнен дай бог на четверть. Играя явно не на пределе сил, более классные хозяева (все же, игроки таких клубов, как „Челси“, „Манчестер Юнайтед“, „Интер“, „Ювентус“, „Ливерпуль“) время от времени создавали моменты, но Парейко был на высоте. Но на 60-й минуте и он был бессилен, когда после углового мяч рикошетом от рослого форварда Жигича залетел в угол ворот.
Возможно, после этого сербы рассчитывали малой кровью довести матч до победы, но у нашей сборной были другие планы. Не прошло и пары минут, как Кинк невероятным дальним ударом сравнял счет. А еще через 10 минут Васильев подкараулил отскочивший мяч по центру перед штрафной и был точен — 2:1. От этого удара хозяева не оправились. Апофеозом их беспомощности стал автогол защитника „Зенита“ Луковича, который в борьбе с эстонским нападающим головой аккуратно перебросил мяч через собственного голкипера в ворота. Есть историческая победа Эстонии!
Бонус
Эстония — Польша — 1:0 (товарищеский матч)
15 августа 2012 г. Таллинн. „А. Ле Кок Арена“. 5312 зрителей.
Эстония: Парейко, И. Морозов, Шишов, Бяренгруб, Круглов (Тенистэ, 57), Линдпере (Кинк, 57), Ал-р Дмитриев (Мошников, 83), С. Пури, Вунк (Васильев, 57), Опер (Воскобойников, 46), Оямаа (Сааг, 46).
Тренер: Тармо Рюютли.
Гол: Васильев (90+2).
За всю историю наша национальная сборная играла с Польшей 9 раз. Первая встреча прошла больше века назад — 25 сентября 1923 года на стадионе „Калев“ в Таллинне и закончилась победой гостей 4:1. Спустя 2 года, 2 сентября 1925 года, на том же „Калеве“ эстонцы смогли вырвать нулевую ничью. А дальше последовали еще 6 поражений, с общей разницей 14-2. И вот, в августе 2012 года, перед стартом отбора к чемпионату мира в Бразилии польская команда вновь приехала в Таллинн для товарищеской игры.
Хотя гости котировались как явные фавориты, игра шла с обоюдными шансами. Однако в решающий момент либо не хватало точности ударам, либо выручали вратари. Лишь в добавленное время Васильев, исполняя штрафной, вместо напрашивавшейся подачи решил закрутить мяч в ближнюю девятку и застал врасплох Щенсного. Есть первая в истории победа Эстонии над Польшей.
С тех пор команды между собой не играли. И вот — новая встреча, где на кону стоит как никогда много. Из участников того матча на поле могут выйти поляки вратарь Войцех Щенсны, полузащитник Камил Гросицки и, разумеется, великий и ужасный Роберт Левандовский. Ну а в нашей команде, конечно, надеемся на неувядающий талант Васильева.
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