ВИДЕО | В свете предстоящего плей-офф. Пять исторических побед сборной Эстонии по футболу

Мартин Рейм подал угловой на брошенного в штрафной соперников защитника Хохлова-Симсон, который отправил мяч в сетку мимо застигнутого врасплох вратаря Шанталосова. В оставшееся время белорусы владели инициативой, но всерьез потревожить Поома не смогли. А вот эстонцы на контратаках могли и увеличить преимущество, но пару хороших шансов упустил Кристал. Но и одного гола хватило для исторической победы Эстонии! Поражение настолько подействовало на белорусскую команду, что их главный тренер Сергей Боровский немедленно ушел в отставку. А вот Тордарсон остался в Эстонии еще на 3 года и впоследствии даже удостоился ордена Креста Земли Марии.

4. Эстония — Уругвай — 2:0 (товарищеский матч)

Единственный товарищеский матч в нашем рейтинге, но все же нельзя не отметить первую и, на сегодня, последнюю победу Эстонии над сборной, когда-либо становившейся чемпионом мира. Уругвайцы — полуфиналисты недавнего чемпионата мира в ЮАР — приехали в заснеженный Таллинн в несколько экспериментальном составе, но все же ярких имен у них хватало: Макси Перейра из „Бенфики“, Диего Лугано из „Фенербахче“, Диего Перес и Гастон Рамирес из „Болоньи“ и, конечно, грозный форвард Диего Форлан (в то время — мадридский „Атлетико“). В итоге оборона Эстонии во главе с капитаном Райо Пийроя, проводившим сотую игру в футболке сборной, не дала ни одного явного шанса грозным оппонентам. А сделанные Тармо Рюютли в середине второго тайма перестановки в средней линии и атаке принесли плоды. Сначала Васильев дальним ударом застал врасплох второго вратаря уругвайцев Хуана Кастильо. А через 4 минуты тот же Васильев подал угловой, и Вячеслав Заховайко оказался в штрафной расторопнее уругвайских защитников. После матча знаменитый уругвайский тренер Оскар Вашингтон Табарес не стал оправдываться тяжелыми условиями, отметив, что эстонские игроки лучше распорядились своими шансами и победили заслуженно.