Таллинн премирует легкоатлета Йоханнеса Эрма и его тренера

Вице-мэр Тийт Терик отметил, что для Таллинна важно благодарить и отмечать таллиннских спортсменов, отличившихся на международных титульных соревнованиях.

„Каждая завоёванная медаль важна как для Эстонии, так и для Таллинна, который в следующем году будет носить титул Спортивной столицы Европы. Я уверен, что добившиеся международного успеха спортсмены – отличный пример для наших юных спортсменов, вдохновляя других идти к своей мечте. Благодарю Йоханнеса Эрма и его тренера Хольгера Пеэля за отличное выступление на чемпионате мира“, - подчеркнул Терик.

Йоханнес Эрм завоевал бронзовую медаль в легкоатлетическом семиборье в закрытых помещениях на чемпионате мира, проходившем в Глазго 3 марта. Эрм получит премию в размере 1400 евро, его тренер Хольгер Пеэль — 600 евро.

Таллинн отмечает высокие достижения таллиннских спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Европейских играх.

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