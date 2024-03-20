Суд согласился отпустить обвиняемого в изнасиловании футболиста Дани Алвеса под залог в один миллион евро

Среди других условий освобождения Алвеса до вступления приговора в силу после поданных апелляций — сдача его бразильского и испанского паспортов, чтобы он не мог покинуть страну, а также обязательство еженедельно являться в суд. Также ему запрещено приближаться к потерпевшей.

Алвес, которого задержали в январе 2023 года, пока отбыл под стражей только четверть наказания. Ранее его отказывались отпускать под залог из-за риска побега из Испании.

22 февраля суд в Барселоне приговорил Алвеса за изнасилование женщины в туалете ночного клуба в декабре 2022-го. Алвес также должен выплатить пострадавшей компенсацию.

На счету 40-летнего бразильца 43 трофея, завоеванных со сборной Бразилии и клубами, среди которых были „Барселона“, „Севилья“, „Ювентус“ и ПСЖ. Лионель Месси опередил Алвеса по числу титулов только в августе 2023-го.

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