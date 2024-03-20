В Оренбурге мужчину и женщину отправили в СИЗО по первому в России уголовному делу об экстремизме за ЛГБТ

„Очевидно, что гей-клуб не преследует такую цель. Исходя из формулировок обвинения, можно сделать вывод о том, что следственные органы поставили знак равенства между „пропагандой ЛГБТ“, которая является административным правонарушением, и деятельностью экстремистской организации“, — заключает юрист Михайлова.

Она отмечает, что формулировки обвинения в Оренбургском суде не соотносятся с решением Верховного суда о признании „ЛГБТ-движения“ экстремистским. По ее словам, решение Верховного суда сформулировано так, что основным признаком экстремистской деятельности можно считать деятельность, направленную на „изменение общественного мнения, государственную политику“.

Климов и Камильянова, по версии следствия, «действовали группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами», которые, считают следователи, «также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в России международного общественного объединения ЛГБТ», пишет издание.

По версии следствия, обвиняемые, «являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией», работали в клубе Pose и «обеспечивали его функционирование», сообщает Урал56.Ру со ссылкой на сообщение суда.

Само заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили в зал только на оглашение решения. Сначала суд избирал меру пресечения Климову — услышав решение судьи об аресте, тот не смог сдержать слез, пишет портал eanews.ru .

Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора местного ЛГБТ-клуба Pose Александра Климова и администратора заведения Диану Камильянову до 18 мая. Им предъявили обвинение в организации деятельности экстремистской организации (максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы). Арестовать фигурантов дела суд просило следствие.

Рейд в клубe Pose

В ночь на 9 марта силовики провели рейд в клубе Pose. Были изъяты в том числе сценический женский костюм, пять женских париков и накладная женская грудь, сообщалось на странице националистической организации „Русская община в Оренбурге“, активисты которой участвовали в рейде вместе с силовиками.

„С первым удачным рейдом вы продемонстрировали высокий уровень подготовки и организации, и мы гордимся нашим достижением“, — поздравили участников рейда администраторы страницы „Русской общины“.

На сайте организации среди направлений ее деятельности перечислены, в частности, такие цели как „обеспечивать безопасность русских людей“, „помогать русским людям в трудоустройстве“ и „защищать слабых от агрессии криминальных элементов“.

После рейда по Z-каналам разошлись фотографии участников вечеринки в клубе Pose и фото, где они лежат на полу в одних трусах во время облавы силовиков.

18 марта глава „Лиги безопасного интернета“ Екатерина Мизулина сообщила, что „в связи с деятельностью“ клуба Pose возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской организации. Это первое известное уголовное дело об ЛГБТ как экстремизме, возбужденное после того, как Верховный суд России в конце прошлого года признал „движение ЛГБТ“ экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Преследования ЛГБТ-сообщества и рейды на клубы

После признания „ЛГБТ-движения“ экстремистским было вынесено несколько судебных решений о демонстрации „экстремистской символики“ за изображения радуги, однако, это были административные дела, а не уголовные.

Первое такое дело завели в Нижнем Новгороде на девушку за то, что она надела серьги с цветами радуги — ее арестовали на пять суток, посчитав, что она публично демонстрировала экстремистский символ, надев серьги в кафе.

Несколько рейдов на гей-клубы в разных регионах России прошли сразу после вынесения Верховным судов решения о запрете „ЛГБТ-движения“ в декабре 2023 года. С начала 2024 года внимание силовиков к ЛГБТ-заведениям и другим тематическим вечеринкам усилилось.

Полиция устраивала облавы на гей-клубы, срывала эротические вечеринки, врывалась в том числе и на частные мероприятия под предлогом поиска ЛГБТ-пропаганды. Например, полиция ворвалась на секс-позитивную вечеринку Amore Party в Туле, и на некоторых ее посетителей были составлены протоколы об „ЛГБТ-пропаганде“, хотя мероприятие не относилось к квир-тематике.