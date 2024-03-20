Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил об отставке

"Спустя семь лет на этом посту я больше не чувствую, что я лучший человек для этой работы. Я отхожу в сторону, будучи уверен, что партия и страна в хорошем состоянии", — заявил Варадкар. В комментарии для прессы он подчеркнул, что принял такое решение по политическим и личным причинам.

По словам Варадкара, он покинет пост главы партии немедленно и продолжит исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового главы правительства. Следующие выборы в Ирландии запланированы на февраль 2025 года; о проведении досрочного голосования власти пока что не объявили.

СМИ отмечают, что политик огласил об уходе в отставку на фоне рекордного притока мигрантов в Ирландию, жилищного кризиса и провалившегося референдума по поправкам в Конституцию. В основном законе страны планировали расширить толкование понятия семьи, уравняв с ними не зарегистрированные официально пары. Также из текста собирались убрать пункт об "обязанностях" женщины вести домашнее хозяйство.

Варадкар впервые возглавил правительство Ирландии в 2017 году и занимал эту должность до 2020 года. В 2022-м он вернулся в кресло премьер-министра.

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