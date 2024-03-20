30 лет назад сборная Эстонии по хоккею завоевала свою первую золотую медаль

Чемпионат мира по хоккею в 1994 году в группе C2 проходил с 13 по 19 марта 1994 года в Барселоне (Испания). В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — четыре из Европы, две из Азии, по одной из Африки и Океании. Сборные Эстонии и Хорватии пробились через квалификацию, остальные — пришли из группы C.

Сборная Эстонии заняла первое место в группе В, обыграв Бельгию (12:0), Корею (10:0) и ЮАР (27:1) и вышла в финальный раунд. Далее эстонская сборная разобралась со сборными Хорватии (8:0), Испании (9:0) и получила право играть в группе C1 чемпионата мира 1995 года.

Одним из лучших бомбардиров тогда стал Иван Логинов, которому на тот момент было 20 лет. Он забросил в 5 матчах 9 шайб.

„Это был самый первый чемпионат мира был после того как Эстония отделилась от Советского Союза. Поэтому, естественно, его не забыть. Мы примерно представляли, что там будут команды слабее нас. Наши игроки играли в Финляндии, России и играли в своих клубах на ведущих ролях“, — вспоминает Логинов.

На том ЧМ в турнире участвовали и экзотические сборные: “Иногда даже посмеивались между собой, что там Австралия и Южная Африка“.

Сборная Эстонии обыграла ЮАР со счетом 27:1, что до сих пор остается самым крупным счетом в истории эстонского хоккея.

„Сборной ЮАР забросили так много шайб, что нам их стало жалко. Решили подарить им гол, тогда все наши ребята перед ними разъехались, но они даже по пустым воротам попасть долго не могли. Нам реально их чисто по-человечески было жалко“, — вспоминает Иван.

Многие сравнивают сборную Эстонии разных поколений, а есть ли разница?