30 лет назад сборная Эстонии по хоккею завоевала свою первую золотую медаль
30 лет назад сборная Эстонии по хоккею завоевала свою первую золотую медаль на чемпионате мира в Барселоне, победив в группе C2 и поднявшись на ступень выше - в группу С1.
Чемпионат мира по хоккею в 1994 году в группе C2 проходил с 13 по 19 марта 1994 года в Барселоне (Испания). В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — четыре из Европы, две из Азии, по одной из Африки и Океании. Сборные Эстонии и Хорватии пробились через квалификацию, остальные — пришли из группы C.
Сборная Эстонии заняла первое место в группе В, обыграв Бельгию (12:0), Корею (10:0) и ЮАР (27:1) и вышла в финальный раунд. Далее эстонская сборная разобралась со сборными Хорватии (8:0), Испании (9:0) и получила право играть в группе C1 чемпионата мира 1995 года.
Одним из лучших бомбардиров тогда стал Иван Логинов, которому на тот момент было 20 лет. Он забросил в 5 матчах 9 шайб.
„Это был самый первый чемпионат мира был после того как Эстония отделилась от Советского Союза. Поэтому, естественно, его не забыть. Мы примерно представляли, что там будут команды слабее нас. Наши игроки играли в Финляндии, России и играли в своих клубах на ведущих ролях“, — вспоминает Логинов.
На том ЧМ в турнире участвовали и экзотические сборные: “Иногда даже посмеивались между собой, что там Австралия и Южная Африка“.
Сборная Эстонии обыграла ЮАР со счетом 27:1, что до сих пор остается самым крупным счетом в истории эстонского хоккея.
„Сборной ЮАР забросили так много шайб, что нам их стало жалко. Решили подарить им гол, тогда все наши ребята перед ними разъехались, но они даже по пустым воротам попасть долго не могли. Нам реально их чисто по-человечески было жалко“, — вспоминает Иван.
Многие сравнивают сборную Эстонии разных поколений, а есть ли разница?
„Раньше мы ездили на чемпионаты мира, на котором выступали сборные Казахстана, Белоруссии, Украины. И в этих командах играли игроки, которые играли в высших лигах российского чемпионата. Уже уровень турнира понятен? Сейчас же у нас в основном ребята играют либо в чемпионате Эстонии, Финляндии. Единицы в высших дивизионах, а остальные в первых и вторых возможно. Если игрок для высшего дивизиона не подходит, то, соответственно, он уже не того уровня, нежели были раньше. Я, например, и ряд игроков играли в высшем дивизионе. Плюс первая лига советского чемпионата была очень приличного уровня. Отсюда можно сделать вывод, какая команда была тогда и какая команда сейчас“, — высказал свое мнение Иван.
С того ЧМ прошло 30 лет, хоккеисты и по сей день общаются и играют в хоккей, но на хлеб не все зарабатывают спортом.
„Со многими общаюсь и периодически играем с ветеранами. Сам я работаю хоккейным арбитром и в строительной фирме в Таллинне. Кто-то тренером работает, а кто-то в любительских лигах играет по ветеранам“, — рассказывает Логинов.
За ту сборную Эстонии также играл Роман Починок, отец братьев-близнецов Эрика и Марека Починок, которые на прошлом ЧМ дебютировали за основную сборную страны.
„Я думаю, по сегодняшним меркам, турнир был очень легкий для нас. Потому что костяк состоял из игроков, которые играли в Финляндии и так далее. Дима Родин на тот момент играл, по-моему за „Крылья Советов“ или за „Динамо“ Рига. Я играл в Финляндии, Александр Дмитриев, вроде, в России играл. Мы сами тоже уже поездили и видели что-то, но сама атмосфера со взрослыми ребятами как Толик Захаров, Эдуард Валиуллин, Алексей Пузанов... Это фантастика была оказаться в такой команде“, — вспоминает Роман.
„Ощущение было грандиозное, так как в столь юном возрасте оказались в Испании. Плюс мы попали на два футбольных матча: Эль-Классико и Лига чемпионов, где играл „Спартак“. То есть впечатлений мы набрались кучу за эти полторы недели, что были там“, — добавил Роман.
По словам Романа, многие разъехались и общения стало меньше:
„Мы поддерживаем отношения, но многие разъехались. Дима Родин живет в Англии, у него работа, семья. Он там закончил с хоккеем и остался там жить. Когда был коронавирус, я закончил с тренерской работой. Просто чуть-чуть разрывался. У меня свой бизнес, начиная от красоты и заканчивая строительством. Поэтому тяжеловато было разорваться. Пока дети играли, вот был с ними. Сейчас дети выросли и играют в Финляндии“.
Роман считает, что в их время „конкуренция была больше“, а сравнивать хоккей нынешней сборной и прошлой - тяжело.
„Тяжело сравнить тот хоккей и нынешний. Это очень тяжело, это даже, наверное, невозможно. Поэтому не берусь судить, были ли мы сильнее или слабее. Но в плане опытности игроков, у нас был большой перевес. Потому что на тот момент очень много игроков было, которые приехали с России. На тот момент ребята с серыми паспортами могли играть, а у кого было гражданство, вообще не было проблем. И поэтому очень много игроков было. Ну, считайте, две команды практически мастеров. Поэтому удивительно, что мы молодые, попали тогда в сборную. Для нас, наверное, это был аванс на будущее“, — добавил Роман.
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