Правда ли, что на круизных лайнерах тела умерших людей хранят в холодильниках для мороженого?

Впрочем, изредка подобные случаи происходят и становятся поводом для скандала. Так, в апреле 2023 года в СМИ появилась новость о судебном иске , предъявленном одной из пассажирок компании Celebrity Cruises (именно там работала Такер). Сообщалось, что годом ранее 78-летний Роберт Джонс умер во время круиза, и из-за того, что система охлаждения в морге на борту оказалась в нерабочем состоянии, его тело почти неделю хранили в холодильнике для напитков. Из-за неподходящих условий труп мужчины к завершению круиза начал разлагаться, поэтому семье Джонса пришлось хоронить его в закрытом гробу.

В случае с Джонсом речь шла о форс-мажорных обстоятельствах, когда морг на корабле просто перестал функционировать. Такер же рассказывала о ситуациях, когда места в специализированном помещении на борту не хватает из-за большого количества умерших во время путешествия, причём, судя по её словам, это отнюдь не редкость. Автор вирусного видео утверждает, что в каждом круизе в среднем умирает от четырёх до десяти человек. По данным специализированных изданий, в 2023 году в мире насчитывалось около 300 действующих круизных лайнеров. Если предположить, что каждый из них совершил только один рейс в год, то, если верить словам Такер, только за прошлый год во время круизов умерли от 1200 до 3000 человек. В реальности же цифры, судя по всему, куда ниже. «Проверено» не удалось найти статистику по смертям во время круизов за 2023 год, однако, судя по данным, полученным американскими исследователями от круизных компаний, с 2000 по 2019 год было зарегистрировано только 623 смерти пассажиров и членов экипажа на борту. Некоторые СМИ публикуют другие сведения: якобы в год на круизных лайнерах умирают около 200 человек, что, впрочем, всё ещё далеко от оценок Такер.