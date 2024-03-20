Правда ли, что на круизных лайнерах тела умерших людей хранят в холодильниках для мороженого?
На рубеже февраля-марта 2024 года в интернете разошлась новость: якобы вечеринки с раздачей бесплатного мороженого на борту круизных лайнеров устраивают, когда в холодильнике нужно освободить место под трупы пассажиров. Мы решили проверить, насколько правдивы эти сообщения.
О шокирующей новости рассказали многие российские („Комсомольская правда“, „Пятый канал“, телеканалы „360°“ и „78“, „Новый очаг“, Men Today) и украинские (ТСН, Liga.net, „Апостроф“, „Фокус“) медиа. Её обсуждают пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Telegram, X) и блог-платформ. Появилась эта информация и на тематических ресурсах, посвящённых путешествиям, а также на развлекательных порталах.
Большая часть русскоязычных публикаций на эту тему основывалась на сообщениях западных таблоидов вроде The New York Post и Daily Mail. Они, в свою очередь, ссылались на видео, которое 20 февраля 2024 года опубликовала в TikTok американская певица Дара Старр Такер. Отвечая на вопросы подписчиков в комментариях, она рассказала, что часто, когда на борту круизного лайнера раздают бесплатное мороженое, это значит, что в морге не хватает места для тел умерших пассажиров и необходимо срочно освободить продовольственный холодильник. На момент написания этого разбора ролик собрал 2,9 млн просмотров.
Есть сразу несколько причин сомневаться в надёжности рассказа Такер. По её словам, она работала на круизном лайнере около десяти лет назад и не только лично не сталкивалась с описанной ею практикой, но и вообще не имела отношения ни к медицинским службам, которые и должны отвечать за подобные ситуации, ни к кухне, сотрудники которой следят за местами хранения продуктов. В круизах Такер работала певицей, и её рассказ, по собственному признанию, основан на историях других членов экипажа, которым якобы и приходилось размещать трупы в холодильниках для мороженого.
В начале марта другой пользователь TikTok Кори Бакнер, работающий, по его собственным словам, медиком на круизных лайнерах, сообщил, что описанная Такер ситуация вполне могла случиться. Он отметил, что для размещения трупов умерших пассажиров наиболее удобен именно холодильник для мороженого, поскольку это отдельная небольшая камера, где не хранятся замороженные овощи и мясо.
В то же время многие интернет-пользователи обвинили Такер во лжи ради получения внимания — девушке даже пришлось снимать отдельное видео с оправданиями. Среди тех, кто счёл её рассказ «бредом», были и сотрудники круизных компаний. В публикациях на профильных сайтах и в соцсетях они утверждают, что сами не сталкивались с описанной практикой и не могут представить, чтобы помещение трупов в холодильники для мороженого было возможно.
Впрочем, изредка подобные случаи происходят и становятся поводом для скандала. Так, в апреле 2023 года в СМИ появилась новость о судебном иске, предъявленном одной из пассажирок компании Celebrity Cruises (именно там работала Такер). Сообщалось, что годом ранее 78-летний Роберт Джонс умер во время круиза, и из-за того, что система охлаждения в морге на борту оказалась в нерабочем состоянии, его тело почти неделю хранили в холодильнике для напитков. Из-за неподходящих условий труп мужчины к завершению круиза начал разлагаться, поэтому семье Джонса пришлось хоронить его в закрытом гробу.
В случае с Джонсом речь шла о форс-мажорных обстоятельствах, когда морг на корабле просто перестал функционировать. Такер же рассказывала о ситуациях, когда места в специализированном помещении на борту не хватает из-за большого количества умерших во время путешествия, причём, судя по её словам, это отнюдь не редкость. Автор вирусного видео утверждает, что в каждом круизе в среднем умирает от четырёх до десяти человек. По данным специализированных изданий, в 2023 году в мире насчитывалось около 300 действующих круизных лайнеров. Если предположить, что каждый из них совершил только один рейс в год, то, если верить словам Такер, только за прошлый год во время круизов умерли от 1200 до 3000 человек. В реальности же цифры, судя по всему, куда ниже. «Проверено» не удалось найти статистику по смертям во время круизов за 2023 год, однако, судя по данным, полученным американскими исследователями от круизных компаний, с 2000 по 2019 год было зарегистрировано только 623 смерти пассажиров и членов экипажа на борту. Некоторые СМИ публикуют другие сведения: якобы в год на круизных лайнерах умирают около 200 человек, что, впрочем, всё ещё далеко от оценок Такер.
Истории о том, что холодильники для мороженого и другой еды могут использоваться для хранения трупов на круизных лайнерах, появлялись и раньше. В статьях на специализированных сайтах утверждается, что подобные слухи ходят уже на протяжении десятилетий. Некоторые СМИ даже приводят цитаты бывших или нынешних членов экипажа таких лайнеров, которые подтверждают правдивость утверждений о хранении тел умерших в холодильниках для мороженого. Однако, как и в случае с Такер, никто из них не был свидетелем подобного, они лишь пересказывают истории, услышанные от кого-то из знакомых.
Таким образом, СМИ распространили «шокирующую» новость о «настоящих» причинах бесплатной раздачи мороженого в круизах, сославшись исключительно на заявление певицы, которая много лет назад работала в одном из таких рейсов. Она, в свою очередь, ссылается на рассказы своих бывших коллег, хотя работавшие и работающие на круизных лайнерах люди преимущественно отрицают даже возможность описанных событий. В исключительных обстоятельствах тела умерших на круизных лайнерах могут хранить в холодильной камере, предназначенной для продуктов питания, — подобный случай произошёл, например, в 2022 году. Однако экипаж принял такое решение лишь потому, что система охлаждения в корабельном морге была неисправна, а хранилось тело не в холодильнике для мороженого, а в отсеке для напитков. Оснований считать, что подобные инциденты происходят регулярно и отражают сложившуюся на круизных лайнерах повсеместную практику, нет. Нельзя исключать, что однажды из-за форс-мажорных обстоятельств экипажу лайнера действительно пришлось разместить тело умершего пассажира в холодильнике для мороженого. В результате родилась легенда о том, что, если на борту пассажирам бесплатно раздают мороженое, значит, в холодильнике освобождают место для трупа. Теперь эта история передаётся от одних сотрудников круизных лайнеров другим и иногда всплывает в Сети.
Итог: Легенда