Нарвского депутата Вадима Орлова исключили из Партии реформ. Он нанес ущерб имиджу партии

Правление Ида-Вируского округа партии несколько дней назад направило официальное предложение центральному правлению вывести из своих рядов Вадима Орлова. Причина: депутат своими словами и действиями в отношении Нарвского музея нанес ущерб имиджу партии. Однопартийцы живо отреагировали на ситуацию, согласились с предложением коллег и приняли решение об исключении.

16 марта на своей странице в фейсбуке депутат, давая ссылку на материал медиа о разговорах вокруг выставки „Narva 44“, написал: „В Эстонии можно обвинить человека в антигосударственных настроениях без доказательств, достаточно доноса“.

Критические высказывания членов совета Нарвского музея Алексея Мяги и Вадима Орлова в отношении выставки, приуроченной к 80-летию мартовской бомбардировки Нарвы, были восприняты как антиэстонские на уровне Министерства культуры и Союза музеев Эстонии. Мэр Нарвы Яан Тоотс не стал менять членов совета, как это рекомендовала министр культуры Хейди Пурга после письма руководителя Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, а приложил усилия, чтобы восстановить трудовой мир в коллективе учреждения культуры. Поэтому Орлов остается в совете музея, как и его соратник - Алексей Мяги.

Вадим Орлов, помимо депутатской деятельности, является также руководителем Нарвского промышленного парка в составе Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа (IVIA).

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