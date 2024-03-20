Суд ЕС постановил снять санкции с российского пилота „Формулы-1“

Летом 2023 года cанкции в отношении бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина со стороны Евросоюза были приостановлены.

Европейский суд разрешил Мазепину въезд на территорию ЕС 2 марта 2023 года. Тем не менее, Совет ЕС продлил санкции, после чего адвокаты Никиты подали новое заявление в суд.

Вследствие чего решением от 31 июля, Европейский суд повторно приостановил санкции.

Мазепин, выступавший в 2021 году за «Хаас», получил возможность въезжать на территорию ЕС, вести переговоры с командами «Ф-1» и спонсорами и получать доход в связи с гоночной деятельностью.

Теперь же стало известно, что суд Европейского Союза постановил аннулировать все санкции в отношении Никиты Мазепина, заключив наличие «неблагоприятных» родственных связей недостаточным основанием для введения каких-либо ограничений.

Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не предоставил достаточных доказательств связи между гонщиком и его отцом с точки зрения экономики, капитала или наличия общих интересов на момент включения в санкционные списки.

В последнее время Мазепин выступал в гонках на выносливость в азиатской серии «Ле-Ман».

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