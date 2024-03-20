Белгород обстреливают вторую неделю. Что с этим может сделать Россия?

Белгород, город с полумиллионным населением, включая пригороды, находится недалеко от украинской границы (30-35 км от центра). Примерно на таком же удалении от границы находится и Харьков, гораздо сильнее пострадавший от ракетных ударов, чем Белгород — там разрушены целые жилые кварталы, а счет погибшим идет на сотни.

Насколько соответствует реалиям идея Путина и что российские власти могут сделать, чтобы обезопасить свои приграничные населенные пункты?

Своей идеей насчет обстрелов приграничья поделился 18 марта Владимир Путин — заявил, что из-за «происходящих сегодня трагических событий» Россия может создать на границе с Украиной «санитарную зону». «Тогда, когда посчитаем целесообразным», — оговорился он.

«Больше всего изумляют комментарии по обстрелам Белгорода в духе „а вот Донецк так 10 лет живет, и ничего!“ Простите, а у нас разве цель СВО в том, чтобы как можно больше русских городов жили, как Донецк?» — спрашивает другой z-блогер «Под лед» (СВО российские власти называют войну против Украины).

Обстрелы Белгорода и области много обсуждают в пророссийских пабликах — там много слов негодования, но мало внятных предложений по решению проблемы. «Белгород, четвертый обстрел за день… Ждут когда в Москве напляшутся и обратят на них внимание», — пишет «Тринадцатый».

Во вторник власти Белгородской области приняли решение временно эвакуировать около 9 тысяч детей из районов, которые регулярно попадают под обстрел со стороны Украины. Как заявил на заседании президиума генсовета «Единой России» глава региона Вячеслав Гладков , за неделю обстрелов в Белгородской области погибли 16 человек, 98 получили ранения.

Снаряды рвутся повсюду, региональные власти ежедневно сообщают о погибших и разрушениях, в соцсетях появляются все новые фото и видео сгоревших автомашин, пожаров, разбитых строений.

Сигналы ракетной опасности и системы ПВО срабатывают в Белгороде и области по несколько раз в день. Минобороны России несколько раз за сутки докладывает об очередной отраженной ракетной атаке со стороны Украины, но сбить удается далеко не все.

Современные системы ПВО, такие как российский „Панцирь-С1“, могут сбить снаряд, выпущенный из „Града“. Но по сравнению с примитивными снарядами „Града“ применяемая против него ракета „Панциря“ стоит очень дорого. К тому же ее эффективность — 70% (считается хорошим показателем), а это вынуждает использовать для гарантированного поражения цели несколько противоракет.

„Карандаш“, как иногда называют на армейском жаргоне реактивный снаряд „Града“, стоит недорого, а производят его тысячами. Он неуправляемый и не отличается высокой точностью, но имеет мощную боевую часть и способен накрыть большую площадь залповым огнем. Благодаря высокой скорострельности и способности к быстрому развертыванию системы типа БМ-21 малоуязвимы для средств контрбатарейной борьбы — чаще всего ответный удар приходится уже по пустому месту.

Что касается пусковой установки, то у нее особых отличий от „Града“ нет, это та же система с 40 направляющими и высокой скорострельностью — полный боекомплект она способна выпустить за 20 секунд. Дальность полета зависит от типа реактивного снаряда, максимальная — 42 км, и этого вполне достаточно, чтобы добить до Белгорода.

Vampire — чешская версия советской РСЗО БМ-21 „Град“, размещенная на платформе грузовика Tatra и обладающая повышенной проходимостью по сравнению с базовым вариантом.

Российские военные заявляют, что обстрелы Белгорода сейчас ведутся из состоящей на вооружении ВСУ ракетной установки залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Оснований сомневаться в этом нет — осколки и результаты попаданий характерны для этого типа вооружений.

Украинская сторона по заведенной традиции не берет на себя ответственность за удары по российской территории.

Усиление обстрелов Белгорода совпало по времени с очередным массированным российским ударом по украинским городам и со вступлением в должность нового главкома ВСУ генерала Александра Сырского.

После начала войны по Белгороду тоже стреляли, но артиллерия применялась редко, хотя и тогда могла достать. Преимущественно над городом летали небольшие беспилотники, которые чаще всего удавалось сбить.

Контрбатарейная борьба с „блуждающими“ установками залпового огня, внезапно открывающими огонь по российской территории, неэффективна. Даже в случае поражения одной из них противник легко найдет ей замену.

В понедельник стало известно об атаке БПЛА на завод „Электромаш“. Губернатор Гладков заявил о повреждении кровли двух промышленных помещений „в результате падения обломков“, в соцсетях были кадры попадания по цеху.

Однако даже такие ракетные атаки на Белгород и область становятся регулярными. Отбивать их становится все труднее, „прилеты“ происходят все чаще. Но фоне перегрузки систем ПВО над городом все более вольготно летают боевые дроны.

Возможно, на данном этапе перед боевыми расчетами не ставится задача нанести массированное поражение Белгороду, их цель — предельно нагрузить и вскрыть прикрывающую город систему ПВО.

Расчеты РСЗО Vampire используют за один залп лишь четверть боекомплекта — как правило, 10 ракетных снарядов. Очевидно, что они имеют возможности существенно нарастить интенсивность ударов.

Неделю назад, 12 марта, после того как российские средства отражения воздушного нападения отработали по реактивным снарядам, небольшой дрон-камикадзе беспрепятственно добрался до центра Белгорода и врезался в фасад городской мэрии.

Поскольку дистанция стрельбы короткая, а скорость полета „Града“ высока, российские системы ПВО, дислоцированные в районе Белгорода, вынуждены отражать атаку уже в воздушном пространстве непосредственно над городом.

Не исключено, что мощностей ПВО уже не хватает. Возможно, приходится экономить. И часть снарядов „Града“ достигает цели.

Наряду с быстрым расходованием боекомплекта возникает проблема перезагруженности систем противовоздушной обороны, когда противник атакует не четырьмя-пятью, а десятком ракет, как это происходит сейчас на белгородском направлении.

Реакция Кремля на усиление ударов по Белгородской области при этом выглядит довольно сдержанной. С одной стороны, в условиях полномасштабной войны обстрелы населенных пунктов, находящихся недалеко от линии фронта (которая на этом участке фактически проходит по госгранице), можно назвать обычным явлением. Российская армия делает то же самое.

С другой — ситуация с чувствительными ударами по российской территории, конечно, неприятная для Москвы. И непонятно, как ее изменить.

250, 400 — кто больше?

18 марта, в день окончания президентских выборов, собравшиеся в предвыборном штабе Путина «военкоры» предложили ему присоединить Харьковскую область, чтобы предотвратить украинские атаки на российское приграничье.

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — ответил Путин.

Прокремлевские эксперты, блогеры и другие деятели начали обсуждать этот вопрос так, словно он уже решен — осталось только определить глубину этой «санитарной зоны». Она должна будет растянуться от границ России и вглубь территории противника на 250 км, заявил, например, Ян Гагин, советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (оккупированная часть Донецкой области).

«Санитарная зона, которая обеспечит безопасность территории Российской Федерации — 400 километров, — не стал мелочиться зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. — Это не только Харьков, но также Днепропетровск, Одесса, Николаев и многие другие населенные пункты. Важно, чтобы на этой территории не было бойцов ВСУ, их оружия, ракетных установок».

Другие комментаторы напомнили, что то же самое Путин говорил еще прошлым летом.

«Червяк, попавший на вилку»