Французская политика в отношении Украины часто бывает ошибочной, но уж точно никогда не бывает скучной. Нормандский формат (встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной), который привел к Минским соглашениям после нападения России на Украину в 2014 году, представлял собой западный подход - „мы знаем лучше всех“ - к российскому империализму.
Президент Эммануэль Макрон, никогда не отличавшийся скромностью, был уверен, что сможет предотвратить полномасштабную войну, просто поговорив с Владимиром Путиным. Даже несмотря на то, что Путин ему откровенно врал, французский лидер все еще лелеял надежду на дипломатическое решение проблемы. Летом 2022 года Макрон предупредил, что Россию нельзя унижать. Задача Франции – посредничество, сказал он.