МНЕНИЕ | Непредсказуемость Макрона заставляет Путина попотеть

Французская политика в отношении Украины часто бывает ошибочной, но уж точно никогда не бывает скучной. Нормандский формат (встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной), который привел к Минским соглашениям после нападения России на Украину в 2014 году, представлял собой западный подход - „мы знаем лучше всех“ - к российскому империализму.